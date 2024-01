Suchy czy mokry? Nos psa mówi wiele o Twoim pupilu

Nos psa skrywa w sobie więcej niż może nam się wydawać. Pozornie służy jedynie do rozpoznawania zapachów. Zwierzak potrafi wyczuć o wiele więcej od ludzi. Jego węch jest niezwykle silny. Do mokrego nosa przyklejają się drobne cząstki zapachowe. Dzięki temu zwiększa się możliwość skutecznego tropienia. To jednak dopiero początek niezwykłości tego narządu.

Nos psa niczym linie papilarne u ludzi

Jak powszechnie wiadomo, każdy człowiek posiada unikalne odciski palców. Są one niejako dowodami tożsamości każdej osoby. To nasze unikatowe znaki rozpoznawcze. Nos psa pełni taką samą funkcję. U każdego zwierzaka jest on inny. O tym fakcie wiemy już od 1926 roku! W niektórych krajach wykorzystywano go do identyfikacji pupila. Później pojawiły się znane nam mikroczipy, które współcześnie pomagają w tym samym.

Powszechnie uważa się, że nos psa powinien być mokry. Kiedy bowiem jest suchy, oznaczać ma to chorobę. Nie do końca jest to prawdą. Zwierzak może mieć suchy nos po drzemce, spacerze czy intensywnym wysiłku. Nie musi to od razu oznaczać choroby.

Spacery z psem są bardzo ważne. Pamiętajmy jednak, by pozwalać mu na spokojne węszenie. Okazuje się bowiem, że powoduje to poprawę pewności siebie u naszego pupila. Zwiększa to również ich optymizm i niweluje lęk. Jak widać, nos psa pełni ogromną rolę w samopoczuciu zwierzaka.

Nie oszukasz psa. Potrafi wyczuwać emocje

Nos psa to o wiele bardziej zaawansowany narząd niż u ludzi. Zwierzęta te potrafią wciągać i wypuszczać powietrze w tym samym czasie. Za każdą z tych rzeczy odpowiada inna dziurka. Każde nozdrze służy też do wąchania innych rzeczy. Pupile mają tendencję do używania lewego do oceny tych niegroźni, a prawego odwrotnie.

Pies wyczuwa każdy zapach osobno. Dlatego też tak świetnie radzą sobie z tropieniem przestępców. Nie zwiedzie ich woń perfum czy ubrań. Nie każdy jednak wie, że nos psa wyczuje także emocje. Każdej z nich towarzyszy konkretna substancja, którą wytwarza ludzki mózg. Zwierzak umie je rozpoznać. Tym samym wie, kiedy jesteśmy szczęśliwi, a kiedy smutni. Nie uda nam się go pod tym względem oszukać.

