Szokujące wieści o Linkin Park. Muzycy staną przed sądem?

Linkin Park to jeden z najbardziej znanych amerykańskich zespołów, grający muzykę z pogranicza rocka i metalu. Grupa istnieje już od prawie trzech dekad i przez ten czas udało jej się zgromadzić wielu wiernych fanów. W ciągu całej swojej kariery formacja sprzedała ponad 100 milionów płyt. Do jej największych hitów należą takie piosenki, jak „Numb”, „In the End”, „Castle of Glass”, „What I’ve Done” czy „Burn It Down”.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Tragiczna śmierć Chestera Benningtona

Zespół Linkin Park ma na swoim koncie siedem albumów studyjnych. Ostatni z nich, zatytułowany „One More Light”, ukazał się w maju 2017 roku. Niestety krążek nie został ciepło przyjęty przez wszystkich fanów grupy. Wielu słuchaczy zarzuciło muzykom, że brzmienie nowej płyty bardziej niż znane wszystkim rockowe kompozycje formacji przypomina raczej pop. Mimo tego album pokrył się w wielu krajach złotem.

Tuż przed premierą „One More Light” przyjaciel wokalisty Linkin Park, Chris Cornell, popełnił samobójstwo. Chester Bennington bardzo przeżył śmierć muzyka i nie mógł pogodzić się z jego nagłym odejściem. Zaledwie dwa miesiące później piosenkarz się powiesił. Po tym wydarzeniu zespół zawiesił działalność.

Zobacz także: Wojciech Mann już nie ma wątpliwości! To stanie się niebawem? „Reanimacja nieboszczyka”

Linkin Park 20 lat po debiucie

W 2020 roku na rynku ukazała się wyjątkowa reedycja debiutanckiego albumu Linkin Park, „Hybrid Theory”, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne dwadzieścia lat wcześniej. Na płycie znalazł się między innymi niepublikowany wcześniej utwór „She Couldn’t” oraz demo legendarnego przeboju grupy „In The End”. Jak się okazuje, z powodu tego krążka amerykańska formacja może mieć wkrótce problemy z prawem. Dlaczego?

Zobacz także: Doda jest wykończona. Ukochany wie, jak ją uszczęśliwić. Co za romantyk!

Batalia o nagrania sprzed lat. Zespół stanie przed sądem?

Były basista Linkin Park, Kyle Christner, który przed laty koncertował z grupą, pozwał członków zespołu do sądu. Jak twierdzi mężczyzna, nie przyznano mu wynagrodzenia za utwory, dołączone po latach do reedycji „Hybrid Theory”, na których miał zagrać. Ponadto, jak można przeczytać w pozwie, basista nie został również uwzględniony jako jeden z autorów żadnej z kompozycji.

Teraz muzyk domaga się od grupy Linkin Park oraz wytwórni Warner Records wypłacenia mu zaległych tantiem oraz rozliczenia zysków wygenerowanych z nagrań, które współtworzył. Czy uda mu się wygrać sądową batalię? O tym przekonamy się niebawem. Żaden z członków zespołu nie odniósł się jeszcze do sprawy.

Słuchasz zespołu Linkin Park? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!