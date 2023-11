Wojciech Mann już nie ma wątpliwości! To stanie się niebawem? „Reanimacja nieboszczyka”

Audycje prowadzone przez Wojciecha Manna wśród słuchaczy cieszyły się ogromną popularnością. Wojciech Mann zasiadał przed mikrofonem regularnie co tydzień przez 55 lat. Nic dziwnego, że jego głos stał się nierozerwalną częścią publicznej rozgłośni.

Wszystko zmieniło się w 2020 roku, kiedy prowadzący, jak podkreślił, postanowił sprzeciwić się działaniom prowadzonym przez ówczesny rząd.

Dziennikarz: Pan z uprawianiem sportu skończył w 1959 roku?

Wojciech Mann: Tak, skradziono mi wtedy rowerek i zarzuciłem sport.



Wojciech Mann – legenda radia i telewizji, dziennikarz i krytyk muzyczny – kończy dziś 75 lat

Wojciech Mann wróci do „Trójki”?

„(…) ktoś, kto ma co prawda władzę, ale nie ma wyczucia i nie rozumie radia, zakazał Ani występów na antenie. Postanowiliśmy poczekać, aż ktoś położy kres destrukcji Polskiego Radia” – oświadczyli Wojciech Mann oraz Anna Gacek w oficjalnym pożegnaniu ze słuchaczami. Czy zmiana obecnej władzy zadecyduje o powrocie dziennikarza do programu trzeciego?

Wojciecha Manna zapytał o to dziennikarz magazynu „Fakty„.

Bardzo wątpię, że taką propozycję otrzymam. A w ogóle bardzo mnie ciekawi, co tam się wywróciło do góry nogami. Teraz mam swoje radio i jestem z niego bardzo zadowolony – odpowiada stanowczo radiowiec.

Warto przypomnieć, że odejście z publicznego radia nie było jednoznaczne z zakończeniem kariery. Wojciech Mann stworzył własne medium.

„Reanimacja nieboszczyka”

Wojciech Mann widzi małe szanse nie tylko na swój powrót do Polskiego Radia, ale również nie pokłada zbyt wielkiej nadziei w prawdopodobieństwo odtworzenia dawnego klimatu. Rewolucje w medialnym świecie brutalnie porównuje do „reanimacji nieboszczka„. Uważa, że uwielbiana kiedyś stacja straciła na swojej wyjątkowości w związku decyzjami rządzącej partii.

„Nie wiem, czy jest sens próbować złapać klimat, który nie jest wzorem matematycznym, ani jakimś szablonem, według którego trzeba robić radio” – komentuje dosadnie. „Na to się pracowało parę dziesiątków lat. I teraz jacyś nowi, młodzi ludzie, jeśli będą inteligentni i w miarę bezstronni w sensie ideologicznym, to mogą coś z tego zrobić, ale będzie to taka reanimacja nieboszczyka” — dodał.

