Teledysk Cleo nagle zniknął z sieci! To tam była scena „odmarażania” Rodowicz

Cleo może pochwalić się naprawdę dużą popularnością. Jej piosenki okupują listy przebojów, a w internecie zdobywają miliony odsłon. Stworzone na ich potrzeby teledyski również podbijają serca fanów. Ostatnio jednak otrzymali niemały cios. Okazało się bowiem, że jeden z ich ulubionych klipów zniknął z YouTube’a.

Cleo spełniła marzenie

Maryla Rodowicz jest podziwiana przez wiele osób. Często jest idolką dla artystów młodszych pokoleń. Wśród nich znajduje się Cleo. Współpraca z tak wielką gwiazdą była do piosenkarki marzeniem. W końcu udało jej się je spełnić.

Cleo kilkukrotnie przecinała się z Marylą Rodowicz na swojej zawodowej ścieżce. Ostatecznie doszło do ich współpracy. W 2021 roku mogliśmy usłyszeć efekt ich połączonych sił. Okazało się wtedy, że wokalistki nagrały dwie piosenki.

“Dalej” oraz “Neony” promowały album Cleo “VinyLOVA”. Ten natomiast był hołdem dla lat 80. i muzyki disco. Fani zapewne nawet nie śnili o takiej kooperacji. Słuchacze niezwykle ciepło przyjęli obie piosenki. Pomógł w tym na pewno teledysk.

Popularny klip zniknął z internetu

Do wspólnych piosenek Cleo i Maryli Rodowicz powstał klip. Spodobał się słuchaczom równie mocno, co single. Recenzenci również docenili pracę w niego włożoną. Fani z wielką chęcią do niego wracali.

Duża w tym zasługa dystansu do siebie obu piosenkarek. W materiale mogliśmy bowiem zobaczyć chociażby scenę odmrażania Maryli Rodowicz. To oczywiście nawiązanie do żartu, który co roku powtarzany jest z okazji sylwestra. Niestety, teraz nie ma możliwości, by to obejrzeć. Teledysk zniknął bowiem z sieci.

Na kanale Cleo możemy znaleźć jedynie wersje audio obu singli. Natomiast przy próbie wejścia w link zawierający wideo, otrzymamy informację, że jest ono prywatne. Klip nie został więc usunięty z YouTube’a. Być może zdarzył się błąd, a teledysk wróci niebawem?

