The Rolling Stones wypuścili nowy teledysk. Wystąpił w nim młody gwiazdor

Ostatnie miesiące to dobry czas dla fanów The Rolling Stones. Oczywiście przede wszystkim ze względu na wydaną 20 października płytę „Hackney Diamonds” i jej grudniową specjalną edycję live.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

W końcu – po 18 latach posuchy – miłośnicy twórczości brytyjskich legend otrzymali całkiem świeży, autorski materiał, a nie jedynie covery czy przearanżowane klasyki formacji.

Zobacz także: Priscilla zdradziła sekret Elvisa Presleya. Miał swoje słabości!

Nowy teledysk The Rolling Stones

Zespół The Rolling Stones pochwalił się teraz kolejnym po „Angry” teledyskiem do singla z ostatniego albumu. W nowym klipie do „Mess It Up” można zobaczyć brytyjskiego aktora Nicholasa Houlta, który zdobył popularność m.in. dzięki serii „X-men” oraz filmom „Był sobie chłopiec”, „Mad Max. Na drodze gniewu” czy „Tolkien”.

Warto wspomnieć, że w utworze „Mess It Up” za ścieżkę perkusji odpowiadał zmarły w 2021 r. członek Stonesów, Charlie Watts. Nagrał swoją partie do utworu jeszcze w 2019 r.

Zobacz także: Freddie Mercury usłyszał: „Nigdy nie będziesz gwiazdą”. Wiemy, od kogo

„Hackney Diamonds” w wersji live i trasa koncertowa

„Hackney Diamonds” składa się z 11 nowych kompozycji The Rolling Stones i coveru „Rollin’ Stone” Muddy’ego Watersa z 1950 r. (od którego zespół wziął nazwę). Gośćmi w kilku numerach były takie gwiazdy jak Paul McCartney, Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder i były członek Stonesów: Bill Wyman. W nagraniach do większości piosenek brał też udział perkusista Steve Jordan.

Płyta została bardzo dobrze przyjęta, a Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood mają ochotę na więcej. Wokalista powiedział „The New York Times”, że „mają prawie gotowe trzy czwarte kolejnego albumu”.

Zobacz także: Rihanna wyjawiła ciążę na finale Super Bowl. Teraz zdradza: „To nie było planowane”

Na razie ukazała się wersja live „Hackney Diamons”, na której znajdziemy dodatkowo siedem nagrań z występów na żywo formacji podczas kameralnego koncertu w klubie The Racket w Nowym Jorku tuż przed wydaniem krążka.

Dodatkowo od kwietnia do lipca legendy rocka będą w trasie koncertowej po Ameryce Północnej. Jagger powiedział potem niemieckiej stacji radiowej SWR3, że planują też tournée po Europie, ale uda się je zorganizować prawdopodobnie dopiero w 2025 r.

Czy podoba Ci się najnowszy teledysk The Rolling Stones? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!