The Rolling Stones z kolejną płytą? „Potrzeba wiele, aby zebrać wszystkich razem”

The Rolling Stones to zespół, który może poszczycić się milionami fanów na całym świecie. Niestety, nie rozpieszczał ich nowymi kompozycjami. Ostatnio ukazała się płyta „Hackney Diamonds„. Muzycy kazali czekać wiernym słuchaczom aż 18 lat!

Ci w końcu jednak otrzymali to, czego pragnęli od dawna. Album od 20 października gra w ich domach. Zastanawiają się jednak, czy w przypadku kolejnego znów trzeba będzie uzbroić się w gigantyczną cierpliwość. Swoimi przemyśleniami na ten temat podzielił się współpracownik grupy.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Nowe piosenki The Rolling Stones

Andrew Watt to producent niezwykle poważany w branży. Współpracują z nim największe gwiazdy. Wśród nich znaleźli się oczywiście również The Rolling Stones. Jest on odpowiedzialny za trzy piosenki, które znalazły się na „Hackney Diamonds„. Przyznał jednak, że podczas sesji nagraniowych było dużo więcej utworów.

Mieliśmy 28, 29 piosenek na liście. Zdecydowałem, że będę siedział w pokoju na żywo z zespołem. W ten sposób mogłem pomóc w aranżacji w trakcie pracy. To jest płyta oparta na występach; to jest na żywo. Dlatego przyspiesza i zwalnia, pcha i ciągnie — tak, jacy powinni być Stonesi — powiedział Watt dla rollingstone.com.

Zobacz także: TSA powraca! Będzie nowy singiel i album legendarnej grupy

Co czeka piosenki, które ostatecznie nie trafiły na „Hackney Diamonds”? Producent zażartował, że trzeba będzie na nie poczekać kolejne 18 lat. Przyznał, już na poważnie, że jeśli The Rolling Stones będą potrzebować pomocy przy nowym albumie, to chętnie im jej udzieli. Sam bardzo chciałby, aby więcej utworów ujrzało światło dzienne. Niestety, czasem trudno zebrać wszystkich członków razem.

Głosuję za tym, żeby to dokończyli. Jako fan powinienem to dokończyć. Potrzeba wiele, aby zebrać wszystkich razem, więc miejmy nadzieję, że tak się stanie. A jeśli nie, to jestem bardzo dumny z tego [co stworzyliśmy] — przyznał producent.

Zobacz także: Ringo Starr o powstawaniu ostatniego singla The Beatles. Nie krył emocji

„Hackney Diamonds„ to sukces

Najnowsza płyta The Rolling Stones okazała się wielkim sukcesem. Znalazła się na samym szycie brytyjskiej listy przebojów. To jedenasty album zespołu, który zajął pierwsze miejsce. Podobne osiągnięcie zdobyli wcześniej The Beatles, Robbie Williams i Bruce Springsteen. Jest to więc niezwykle zacne grono.

Albumy The Rolling Stones rozchodzą się wyśmienicie. Nie inaczej jest w przypadku „Hackney Diamonds”. To jedna z najlepiej sprzedających się płyt tego roku w Wielkiej Brytanii. Doskonale widać, że fani byli spragnieni nowych piosenek. Czy na następne zespół znów każe czekać prawie dwie dekady? Być może sukces najświeższego wydania skłoni ich do tego, by pójść za ciosem.

Zobacz także: Niewiarygodne, co pokazała Doda! Mało kto może się tym pochwalić

Podoba Ci się nowy album The Rolling Stones? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!