To oni wystąpią na Warsaw Rocks. Nowa muzyczna impreza już latem w stolicy

Ta informacja z pewnością ucieszy niejednego fana muzyki rockowej. Wkrótce na festiwalowo-koncertowej mapie Polski pojawi się zupełnie nowa impreza. 26 lipca 2024 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie wystartuje Warsaw Rocks – cykl koncertów specjalnie dla wielbicieli mocniejszych brzmień. Organizatorem wydarzenia jest agencja Live Nation. Poznaliśmy już pierwszych artystów, którzy latem wystąpią nad Wisłą. Kogo zobaczymy na scenie?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Warsaw Rocks już w lipcu w Warszawie. Znamy pierwszych wykonawców

Organizatorzy Warsaw Rocks zdradzili nazwy dwóch formacji, które w ramach imprezy odwiedzą latem nasz kraj. O jakich grupach mowa? Już w lipcu na jednej scenie wystąpią Scorpions oraz zespół Europe. To jednak dopiero początek ogłoszeń. Kolejnych wykonawców, którzy dołączą do line-up’u pierwszej edycji wydarzenia poznamy już niebawem.

Kiedy wystartuje sprzedaż biletów na imprezę? Klienci banku Citi Handlowy będą mogli kupić je już w najbliższą środę 29 listopada od godziny 11.00. Przedsprzedaż biletów, prowadzona przez stronę Ticketmaster, rozpocznie się dzień później, w czwartek 30 listopada o tej samej porze. Wejściówki trafią do sprzedaży ogólnej 1 grudnia 2023 roku o 11.00. Kupicie je na stronie LiveNation.pl.

Źródło: mat. prasowe

Zobacz także: Bogdan Kalus o nieślubnym dziecku Pawła Królikowskiego. Wyjawił mu wszystko

Scorpions wystąpią latem w Warszawie

Scorpions to jeden z najbardziej utytułowanych zespołów rockowych w Europie, grający muzykę z pogranicza hard rocka i heavy metalu. Grupa powstała w 1965 roku w Hanowerze, a jej trzon stanowią wokalista Klaus Meine oraz gitarzysta Rudolf Schenker. W ciągu ponad poł wieku od rozpoczęcia swojej działalności formacji udało się sprzedać ponad 100 milionów płyt, a ich piosenki były coverowane niezliczoną ilość razy przez najróżniejszych muzyków z całego świata. Wśród największych przebojów zespołu należy wymienić „Rock You Like a Hurricane”, „Send Me an Angel”, „Still Loving You” i „Wind of Change”.

Zobacz także: Mieszkaniec USA usłyszał Niemena. Reakcja mówi wszystko

Zespół Europe zagra podczas Warsaw Rocks 2024

Grupa Europe została założona ponad trzy dekady temu z inicjatywy Joeya Tempesta, szwedzkiego wokalisty, gitarzysty i autora tekstów. Zespół gra muzykę glam metalową, rockową, hard rockową oraz tradycyjny heavy metal. Jego największy hit – przebój „The Final Countdown” – zdobył w serwisie YouTube już ponad miliard wyświetleń. Choć muzycy występują na scenie od lat i mają na swoim koncie już jedenaście albumów, nie planują jeszcze kończyć działalności. W zeszłym roku wystąpili na kilkunastu prestiżowych festiwalach, a już w lipcu ponownie odwiedzą Polskę.

Zobacz także: Ostatni przebój The Beatles wygenerowało AI? Ringo Starr nie wytrzymał

Wybierasz się na pierwszą edycję Warsaw Rocks? Oczywiście! Nie może mnie tam zabraknąć

Jeszcze się zastanowię Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!