Tych pączków nie kupuj! Katarzyna Bosacka radzi, czego unikać w tłusty czwartek

Każdego roku w tłusty czwartek do cukierni na terenie całej Polski ustawiają się długie kolejki. Wszyscy chcą kupić słodkie, pachnące i przede wszystkim świeżutkie pączki. Tego dnia nawet ci, którzy cały rok dbają o linię, pozwalają sobie na małe co nieco.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Świadomość społeczeństwa rośnie z roku na rok, dlatego coraz częściej, zanim sięgniemy po jakiś produkt, dokładnie zapoznajemy się z jego składem. Warto również zwrócić uwagę na wypieki, które w tłusty czwartek zdecydujemy się spożyć. Jak się okazuje, niektóre z nich mogą być bardziej szkodliwe dla naszego organizmu, niż nam się wydaje.

Zobacz także: Eurowizja 2024. Wybrano najlepsze zgłoszenie! Kto będzie reprezentował Polskę?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo...

Tłusty czwartek – dziś nie liczymy kalorii!

Tłusty czwartek przypomina nam o tym, iż już niebawem zakończy się okres hucznych karnawałowych zabaw. Choć jest to święto ruchome, wpada on zawsze dokładnie na 52 dni przed Wielkanocą. Wcześniej zwiastował on czas zaciskania pasa i ścisłego postu, który kończył się dopiero wraz ze Świętami Wielkanocnymi. Aby zrobić „zapas” na czas postu, zajadano się nie tylko słodyczami, ale również mięsem i innego typu przysmakami. Dziś tłusty czwartek kojarzy nam się raczej z czymś przyjemnym, a jedyne nasze zmartwienie, to jedynie to, ile czasu po zjedzeniu pączków będziemy musieć spędzić na siłowni.

Zobacz także: Historia zatoczyła koło. Ville Valo reaktywował sylwestrową tradycję [RELACJA]

Katarzyna Bosacka radzi: tych pączków unikaj!

Katarzyna Bosacka, która na co dzień zajmuje się tematyką zdrowego odżywiania, wyznała w wywiadzie dla „ShowNews”, na co zwracać uwagę przy zakupie pączków:

Dobry pączek będzie miał białą obwódkę, co świadczy, że ciasto było dobrze wyrobione. Takie ciasto w czasie smażenia nie zanurza się w połowie, ale mniej więcej w 1/3 wysokości pączka, nie chłonie też tłuszczu. Po przewróceniu pączka na druga stronę smażenia pośrodku pozostaje biała obwódka. Świeży pączek będzie miał ładnie przylegający lukier. Lukier popękany świadczy o tym, że był smażony dzień, a nawet kilka dni temu – powiedziała prowadząca program „Bosacka daje radę”.

Bosacka powiedziała również, dlaczego należy unikać pączków z dużych dyskontów spożywczych:

W supermarketach i dyskontach większość pączków i donatów to produkty mrożone. Można to sprawdzić na opakowaniu zbiorczym. Na dużym tekturowym pudełku, w którym umieszczone są pączki, znajdziemy nie tylko skład, ale też informację, „produkt głęboko mrożony, należy spożyć 24 h po rozmrożeniu”. Pamiętajmy, że pączki należy kupować w sprawdzonych cukierniach, bo lepiej zjeść jednego dobrego niż pięć paskudnych – mówi.

Dziennikarka wyjawiła również, dlaczego pączki z cukierni są droższe od tych z dyskontów spożywczych. Tradycyjne pączki swój smak zawdzięczają także sposobowi smażenia, a w zasadzie tłuszczowi, którego się do tego celu używa. O tym z pewnością wie każdy mistrz cukiernictwa oraz dobra gospodyni. Prawdziwe pączki smaży się na smalcu. Jednak dyskonty do smażenia puszystych wypieków używają często oleju palmowego, wszystko po to, aby obniżyć koszty produkcji, a tym samym cenę produktu.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!