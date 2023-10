Wielkie gwiazdy na MTV EMA 2023! Line up, data, godzina, transmisja

MTV EMA 2023 w Paryżu już 5 listopada. Impreza będzie transmitowana na całym świecie. Wydarzenie, którego skrót rozwijamy jako Europe Music Awards (z ang. Europejskie Nagrody Muzyczne), to jedno z największych globalnych wydarzeń muzycznych roku. Wyróżnia się wtedy topowych artystów z całego świata, dostarcza fanom muzyki wyjątkowych wrażeń za pośrednictwem sieci MTV w prawie 150 krajach.

Kto wystąpi podczas MTV EMA 2023? Oto lista artystów:

Anne-Marie – niedawno wydała swój trzeci album studyjny, a na scenie EMA 5 listopada zaprezentuje najnowsze hity, czyli „Unhealthy” feat. Shania Twain i „Baby Don’t Hurt Me” – soundtrack lata, który jest nominowany do nagrody za Najlepszą współpracę.

Coi Leray – energiczna wokalistka, która w ostatnim czasie zaserwowała szereg hitów ze swojego debiutanckiego albumu „Trendsetter”. W tym: pokryty podwójną platyną utwór „No More Parties”, epickie kolaboracje z Nicki Minaj i Pooh Shiesty oraz jej najwyżej notowany singiel i viralowy hit „Players”. Coi jest nominowana w kategoriach Najlepsza współpraca i Najlepszy debiut.

David Guetta – sześciokrotny zdobywca nagród EMA i jeden z najbardziej cenionych DJ-ów, producentów i artystów. Może pochwalić się prawie 40 miliardami streamów, 50 milionami sprzedanych płyt i współpracą z największymi gwiazdami międzynarodowej sceny muzycznej. Jego single siedmiokrotnie były numerem 1 w Wielkiej Brytanii, a sam trzykrotnie został okrzyknięty najlepszym DJ-em na świecie w DJ Mag „Top 100”.

W tym roku Guetta jest również nominowany do nagrody MTV EMA w kategoriach Najlepsza współpraca i Najlepszy artysta muzyki elektronicznej.

Jung Kook – członek zespołu BTS, który tuż po międzynarodowym sukcesie swojego singla „Seven (feat. Latto)” (pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100) i na fali niedawno wydanego drugiego utworu „3D (feat. Jack Harlow)” debiutuje na MTV EMA jako solowy artysta. Dzięki „Seven (feat. Latto)” został pierwszym południowokoreańskim artystą solowym, który przez osiem kolejnych tygodni zajmował pierwsze miejsce na liście Spotify Weekly Top Songs Global. Walczy o nagrodę w trzech kategoriach: Najlepsza piosenka, Najepszy artysta K-Popowy i Najwierniejsi fani.

Manuel Turizo – 23-letni kolumbijski muzyk, który zadebiutuje na gali w Paryżu. Po tym jak pojawił się na międzynarodowej scenie muzycznej ze swoim hitowym singlem „Una Lady Como Tú” w 2016 roku, Manuel ma obecnie na swoim koncie szereg zwycięstw. Otrzymał podwójną platynę za współpracę z Shakirą przy „Copa Vacia”, znalazł się na szczycie listy Billboard Hot Latin z platynowym utworem „La Bachata”. Przez ponad rok znajdował się również na liście Spotify Global Top 100 Chart, zbierając ponad 2 miliardy streamów. Jego niedawna współpraca z MARSHMELLO („El Merengue”) od momentu premiery znajduje się w rankingu Spotify Global Top 200.

Manuel jest nominowany do nagrody MTV EMA w kategorii Najlepszy artysta Ameryki Łacińskiej.

MTV EMA 2023: Ozuna, Rema, Thirty Seconds To Mars

Ozuna – po raz pierwszy na scenie MTV EMA wystąpi również wielokrotnie nagradzana gwiazda światowego formatu. Sukces zaowocował kilkoma największymi kolaboracjami muzycznymi. Są to: „Taki Taki” z DJ Snake’iem, Seleną Gomes i Cardi B, „Del Mar” z SIA i Doją Cat, a także „Hey Mor” z Feidem. Artysta wcale nie zwalnia tempa. Niektóre z jego ostatnich wydań, takie jak „Monotonía” z Shakirą i „Eva Longoria” z Dadivo, osiągnęły już łącznie niemal miliard streamów.

Rema – gwiazdor muzyki afrobeats, którego utwór „Calm Down” z Seleną Gomez stał się hitem 2023 roku i nadal zdobywa szczyty list przebojów. Rema jest laureatem nagrody MTV VMA w kategorii Najlepszy teledysk afrobeats. W tym roku został nominowany do trzech nagród MTV EMA.

Reneé Rapp – jej debiutancki album „Snow Angel” zdobył uznanie na całym świecie i pobił rekordy sprzedaży w USA w 2023 roku, zbierając ponad 300 milionów streamów. Reneé, po wyprzedanej światowej trasie koncertowej, w Paryżu na scenie MTV EMA wystąpi po raz pierwszy. Jest nominowana w kategoriach Najlepszy debiut i Push performance roku.

Sabrina Carpenter – jej ostatni album „Emails I Can’t Send” zebrał do tej pory 2 miliardy odtworzeń na całym świecie, a utwór „Nonsense” pokrył się platyną i utrzymywał się na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych przez 19 tygodni. Sabrina koncertowała również jako support podczas międzynarodowej trasy koncertowej Taylor Swift „Eras Tour”. Występ w Paryżu będzie jej debiutem na MTV EMA. Jest również nominowana w kategorii Najwierniejsi fani.

Thirty Seconds To Mars – zespół braci Jareda i Shannona Leto to dziewięciokrotny zwycięzca MTV EMA. Wystąpi w Paryżu niedługo po wrześniowej premierze swojego szóstego albumu studyjnego „It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”. Thirty Seconds To Mars w tym roku powalczy również o nagrodę w kategorii Najlepszy artysta muzyki alternatywnej.

The Kid LAROI – 20-letni artysta uznawany za fenomen rapowej sceny, który w tym roku po raz pierwszy wystąpi przed publicznością MTV EMA. Uwagę fanów na całym świecie przykuł za sprawą debiutanckiej EP-ki „14 With A Dream”, a także występów ze swoim bliskim przyjacielem i mentorem, nieżyjącym już raperem Juice WRLD. Kid LAROI nominowany do nagrody MTV EMA dla Najlepszego australijskiego artysty.

Transmisja MTV EMA 2023

Gala MTV EMA 2023 odbędzie się już w niedzielę 5 listopada i będzie transmitowana na żywo z Paris Nord Villepinte na antenie MTV w ponad 150 krajach. Show będzie również dostępne na żywo na Pluto TV i na żądanie w Paramount+. Na swoich faworytów można głosować do 31 października, do godziny 23:59. Zwycięzcy w kategoriach Najwierniejsi fani i Najlepszy zespół w późniejszym terminie będą wyłonieni. Wszystko za pośrednictwem mediów społecznościowych @MTVEMA.

