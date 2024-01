Wiesz, do czego służył ten przedmiot? Najmłodsi mogą mieć z tym problem

Okres PRL jest dla wielu osób czasem młodości i najlepszych lat życia. Często wspominany jest ze sporą nostalgią. Ta potrafi z kolei uderzyć w najmniej spodziewanym momencie. W szczególności, kiedy widzimy przedmiot, z którego sami wtedy korzystaliśmy. Współczesna młodzież przyzwyczajona jest do wygód, które dał im postęp i rozwój technologiczny. Nie zawsze zdaje sobie sprawę, że kiedyś korzystano z zupełnie innego sprzętu, by robić te same rzeczy.

Do czego służy ten przedmiot?

Na zdjęciu znajduje się przedmiot, z którego chętnie korzystały osoby żyjące w PRL-u. Spora część współczesnej młodzieży mogła nigdy nie widzieć go na oczy. Choć po głębszym przyjrzeniu się, na pewno jakiś pomysł może zaświtać w głowie. Czy wiesz, do czego używano sprzętu z fotografii znajdującej się poniżej?

Z pozoru są to dwa kawałki metalu i paski ze sprzączką. Niejednej młodej osobie mogą wydawać się czyś przedpotopowym. W końcu taki przedmiot nie jest już czymś powszechnie spotykanym. Natomiast starsi na pewno mieli okazję z niego korzystać. Oczywiście, jeśli na zewnątrz panowała odpowiednio chłodna temperatura.

Tak kiedyś ślizgano się po lodzie

Łyżwy są obecnie całkiem popularne. Kiedy temperatura spada poniżej zera, nie ma nic lepszego niż wybrać się na lodowisko. W dzisiejszych czasach mamy ogromny wybór sprzętu, który możemy dopasować do naszych potrzeb. Jednak w przeszłości amatorzy łyżwiarstwa musieli korzystać z nieco innego przedmiotu.

Na fotografii znajdują się łyżwy saneczkowe. Przymocowywano je do butów za pomocą pasków. Miały dwie metalowe płozy, które pomagały utrzymać równowagę. Był to świetny sposób na ślizganie się po lodzie dla najmłodszych. Kiedy nasze pociechy oswoiły się ze sposobem poruszania, mogły sięgnąć po klasyczne skórzane figurówki.

Łyżwy saneczkowe można porównać do wrotek. One również idealnie nadawały się na początek przygody z tym sportem. Nie znaczy to jednak, że korzystali z nich wyłącznie najmłodsi. Dorośli również lubili bawić się w ten sposób.

