Zakopower i Herbut zrobili to razem. Co za połączenie!

Zakopower to zespół, który lubi niecodzienne połączenia. Ich muzyka to mieszkanka folku, rocka oraz jazzu. Teraz zdecydowali się po raz kolejny zaskoczyć swoich fanów. Stworzyli piosenkę we współpracy z gościem… i to nie byle jakim! Jest nim Igor Herbut, znany z zespołu Lemon. Co wyszło z tej gwiazdorskiej kooperacji?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Zakopower i Igor Herbut

W ostatnim czasie Zakopower realizuje swój wyjątkowy pomysł. Muzycy z Sebastianem Karpiel-Bułecką na czele postanowili nagrać tryptyk. Do każdej części zaprosili gości. Zaprezentowali słuchaczom pierwszą, w której udzieliła się Bela Komoszyńska z zespołu Sorry Boys.

Zobacz także: Internauci nie wytrzymali. Tak skwitowali fryzurę Edyty Herbuś

Teraz Zakopower przedstawia piosenkę z Igorem Herbutem. Wokalista znany z zespołu Lemon udzielił się gościnnie w utworze “Biały Obłok”. Towarzyszy mu również emocjonalny teledysk. Oprócz gościa, możemy w nim zobaczyć Sebastiana Karpiel-Bułeckę.

Czy wspólny utwór Zakopower i Igora Herbuta stanie się hitem? Przekonamy się prawdopodobnie dopiero za jakiś czas. Pierwsza część tryptyku została bardzo ciepło przyjęta przez słuchaczy. Możemy spodziewać się więc, że i tym razem będzie podobnie. Szczególnie, że tak oryginalne połączenia nie zdarzają się codziennie.

To jeszcze nie koniec!

Zakopower podziękował Igorowi Herbutowi w mediach społecznościowych. Muzycy przyznali, że wokalista zostawił serce w ich wspólnej piosence. Wydaje się, że dobrze im się współpracowało.

Zobacz także: To Gawliński zrobił na koncercie w Nowym Jorku. „Zero wokalu”

„Biały oblok” z Igorem Herbutem naszym zdaniem brzmi bardzo emocjonalnie i przejmująco! Wielkie dzięki Igor za wielkie serce! – czytamy na Instagramie.

W planach jest również piosenka z Ralphem Kaminskim. Usłyszmy ją w najbliższym czasie. Wszystkie utwory z tego projektu znajdą się na pierwszym winylu Zakopower. Oprócz duetów, umieszczono również utwory z “Widzialne/Niewidzialne”.

Zobacz także: Ewa Bem wciąż trzyma mydełko córki. „Pamiętam, jak pachniały jej włosy”

Na to połączenie czekają zapewne wszyscy fani Zakopower oraz Ralpha Kaminskiego. Patrząc na dotychczasową działalność muzyków, możemy spodziewać się czegoś oryginalnego i niecodziennego.

Podoba Ci się wspólna piosenka Zakopower i Igora Herbuta? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!