Żona ministra PiS wydała oświadczenie. „Królowa jest tylko jedna”

Marianna Schreiber wydała oświadczenie ws. przyszłej walki na Clout MMA. W połowie grudnia federacja ujawniła, że żona byłego ministra PiS zawalczy na ringu. Jej udział w przedsięwzięciu organizacja określiła jako „jeden z najgłośniejszych debiutów tego roku”.

Schreiber zawalczy z dziennikarką Moniką Laskowską. Pojedynek już 29 grudnia. Wokół udziału we freak fightowym wydarzeniu żony byłego ministra PiS, Łukasza Schreibera, nie brakuje kontrowersji. Choć fani wspierają Mariannę, niektórzy internauci licznie krytykują ten pomysł.

Emocji dostarcza także Laluna znana z show „Królowe życia”. Celebrytka miała opluć żonę ministra, a także zaatakować ją. – Laluna zaatakowała mnie, napluła na mnie i wyrzuciła mi telefon, na skutek czego cały pękł. Klasa i kultura, drodzy państwo. Mówiłam: każdy sam sobie wystawia świadectwo – pisała aktywistka w jednym z wpisów.

Napięta atmosfera nie ustaje. Marianna Schreiber wydała więc oświadczenie w mediach społecznościowych. Jak twierdzi kobieta, od 13 grudnia nie brakuje gróźb i zastraszeń pod jej adresem. – Początkowo służyło to za wsparcie dla mojej przeciwniczki, ale najwidoczniej Lalunie zamarzyła się ze mną walka na gołe pięści [w sumie to jej się nie dziwię].

Jako osoba, która dopiero co wchodzi do freak fightów starałam się być miła i nie generować niepotrzebnie dramy, dlatego też puszczałam wulgarny stosunek do mnie, oraz zastraszanie koło uszu – pisze.