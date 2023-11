Żubr zabity na Podlasiu. Reakcja jego kompana łamie serce

Nie żyje żubr potrącony na Podlasiu. W niedzielę nad ranem blisko miejscowości Stare Masiewo w gminie Narewka na Podlasiu potrącono żubra. Majestatyczny ssak niestety nie przeżył tego wypadku. Jak informował mediach społecznościowych Adam Wajrak z „Gazety Wyborczej”, zwierzę zostało zabite przez „pędzący przez wieś (…) wojskowy samochód”.

Do wpisu dodano zdjęcie ukazujące martwego żubra, nad którego ciałem stało drugie zwierzę (prawdopodobnie jego para), które z nim wędrowało. Ten obraz, podobnie jak wrzucone przez innego świadka nagranie z tego zdarzenia, bardzo szybko obiegły sieć.

Zwierzęca tragedia poruszyła wszystkich

Poruszające zdjęcia żubra udostępniło dalej również WWF na Facebooku. W poście zaznaczono, że potrącony śmiertelnie żubr „według relacji mieszkańców, spokojnie spacerował przez wieś ze swoim przyjacielem ze stada”.

Dodano, że „według świadków to niemożliwe, żeby kierowca wspomnianej ciężarówki jechał przepisowo, ponieważ samiec żubra (a te mogą osiągać wagę nawet 900 kg) był przez nią pchany lub przerzucony na kilkanaście metrów”.

Organizacja ekologiczna podkreśliła, że wśród internautów najwięcej mówiło się o samym zdjęciu ukazującym reakcję innego żubra. We wpisie czytamy przypomnienie, że zwierzęta też odczuwają ból i mają uczucia.

Żubr stał nad swoim martwym towarzyszem i, nawet gdy ciało zostało przygotowane do transportu, nie chciał go opuścić. Ocierał się o niego i potrącał go nosem. To nasunęło wielu pytanie, o które od lat spierają się naukowcy – czy zwierzęta są w stanie przeżywać ból po stracie członków stada i żałobę po nich? Przykładów na to, że niektóre z nich odczuwają stratę bliskich, przeżywają żałobę, a nawet mają swoje rytuały pogrzebowe, jest wiele”.

Wideo z całego zajścia opublikował na Facebooku Andrzej Filinowicz:

Żubr europejski największym ssakiem lądowym

Żubr europejski jest największym ssakiem lądowym na naszym kontynencie. Na samym początku XX w. praktycznie wybito wszystkie sztuki żyjące na wolności w Polsce. Na przełomie lat 20. i 30. pojawiły się pierwsze działania mające na celu odtworzenie dziko żyjącej populacji. To jednak zajęło dziesięciolecia.

W 2021 r. w Polsce odnotowano ok. 2400 żubrów, z czego ok. 2000 żyjących dziko. Większość z nich znajdziemy w Puszczy Białowieskiej i w Bieszczadach. Choć zwierzę to uważa się za symbol polskiej przyrody i jest pod ścisłą ochroną, to i tak niektórzy ludzie na to nie zważają.

