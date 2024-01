Artur Orzech wraca do TVP. „Nie mogłem odmówić”

Artur Orzech to jeden z najbardziej znanych polskich dziennikarzy muzycznych. Karierę w mediach rozpoczął od pracy w radiu, jednak największą rozpoznawalność przyniosły mu występy w telewizji. Prezenter przez wiele lat pojawiał się na antenie Telewizji Polskiej i prowadził takie programy, jak „Muzyczna Jedynka”, „Śpiewaj i walcz”, „Świat się kręci” czy też „Szansa na sukces”. Cztery lata temu współpraca mężczyzny ze stacją niespodziewanie się jednak zakończyła. Co było tego powodem?

Artur Orzech nie rozstał się z Telewizją Polską w zbyt miłych okolicznościach. Dziennikarz miał zostać zwolniony z pracy, gdyż zdaniem władz stacji zbyt późno poinformował o swojej spodziewanej nieobecności na planie nagraniowym do jednego z odcinków „Szansy na sukces”. Zdaniem 59-latka rzeczywistość miała się jednak nieco inaczej. W jednym z wywiadów prezenter powiedział, że odpowiednio wcześniej uprzedził producentów programu o swojej niedyspozycji.

To nie odbyło się tak, jak przedstawiała to Telewizja Polska – czyli że nikomu nic nie powiedziałem, milczałem i nie pojawiłem się na nagraniach. To pewne zafałszowanie. Gdyby rzeczywiście tak było, skąd wziąłby się Marek Sierocki? Przechodził korytarzem przy S-5 na Woronicza? Przecież nie wyciągnięto go jak królika z kapelusza iluzjonisty. Produkcja wiedziała, że mnie nie będzie, w związku z czym sięgnięto po niego jako zastępstwo – wytłumaczył w rozmowie z serwisem Plejada Artur Orzech.