DJ Refresh odświeżył kultowy utwór. Tak brzmi „Tolerancja” Stanisława Sojki w nowej wersji

DJ Refresh, czyli tak naprawdę Piotr Zalasiński – znany polski DJ i producent muzyczny, który ma na swoim koncie remaki wielu kultowych przebojów. Do tej pory jego odświeżone wersje hitów The Police „Every Breath You Take” czy „Teraz już wiem” O.N.A. zyskały wielki rozgłos i przebojem wdarły się na czołówki notowań rozgłośni radiowych.

Tym razem warszawski DJ postanowił odświeżyć przebój „Tolerancja”. Utwór, który pierwotnie wydany został w 1995 roku i wykonywany był przez Stanisława Sojkę, teraz otrzymał nowe brzmienie w rytmach muzyki pop, funk i new disco.

Kompozycja Stanisława Sojki w nowej wersji

Artysta w swoich kompozycjach wykorzystuje nie tylko elektronikę. W utworze „Tolerancja” wykorzystano również najprawdziwsze instrumenty muzyczne. Na gitarach w tym utworze zagrał Filip Kuczak, na instrumentach perkusyjnych zaś Michał Miczos Drums. Całości dopełniają rozbudowane chórki (Karol Chachurski, Marcin Staszek, Monika Hetmańska, Monika Szostak). Do współpracy przy tym utworze został zaproszony Kris Kubiś, którego wokal znakomicie komponuje się z lekką wersją kultowego utworu.

Posłuchaj nowej wersji utworu „Tolerancja” w aranżacji DJ Refresha:

Czy DJ Refersh podołał wyzwaniu?

„Tolerancja” to kultowy utwór, a Stanisław Sojka to legenda polskiej sceny muzycznej. Jak Waszym zdaniem DJ Refersh poradził sobie z tą kultową piosenką?

Wzięcie na warsztat „Tolerancji” od ikony jaką jest Stanisław Sojka stanowiło nie lada wyzwanie. Przesłanie jakie niesie ze sobą ten utwór jest ponadczasowe. Życzę nam wszystkim wrażliwości, empatii, otwarcia na problemy innych ludzi i ludzkiej tolerancji. Jestem bardzo zadowolony z efektu jaki udało się nam uzyskać. Po raz pierwszy do produkcji mojego utworu zaprosiłem, aż tylu muzyków i wokalistów. Wszyscy spisali się znakomicie i myślę, że to doskonale słychać w nagraniu – mówi Piotr Zalasiński, czyli Dj Refresh.

