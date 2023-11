Gwiazda “The Voice” z pierwszym singlem. Karolina Popiołek w świątecznej odsłonie!

“The Voice of Poland” to świetna okazja, by pokazać się szerszej publiczności. Wielu uczestników wypłynęło na szerokie wody, dzięki udziałowi w programie. Wśród nich znajduje się Karolina Popiołek znana też jako Karo. Wschodząca gwiazda zapowiedziała swój pierwszy singiel!

Gwiazda “The Voice” mierzy wysoko

Karolina Popiołek wzięła udział w ostatniej edycji “The Voice of Poland”. Jej marzeniem jest reprezentowanie Polski na Eurowizji. Śpiewa od dziecka, a udział w programie był dla niej szansą, by jej kariera ruszyła do przodu.

Karo ma na swoim koncie pierwsze sukcesy. Jednym jest bez wątpienia dojście do etapu bitew w “The Voice”. Z kolei innym są jej dwie autorskie piosenki, które grano w belgijskiej rozgłośni. Teraz planuje stawiać kolejne kroki na muzycznej ścieżce.

W “The Voice of Poland” dołączyła do drużyny Lanberry. Jej wykonania zachwyciły publiczność. Co więcej, wokalistka zajmuje się również pisaniem tekstów dla artystów z całego świata. Udziela się także na zrzeszeniach dla twórców piosenek. Widać więc dobrze, jakie ma ambicje i jak wysoko mierzy.

Karolina Popiołek ze świątecznym singlem

Piosenkarka nie poprzestała na udziale w “The Voice of Poland”. Zapowiedziała bowiem pierwszy od czasu udziału w programie singiel. Świąteczna kompozycja “Marry Marry Xmas” już wkrótce ujrzy światło dzienne.

Niedługo wszystkim zacznie udzielać się bożonarodzeniowy klimat. Dlatego też wydaje się, że piosenka Karo będzie idealnym uzupełnieniem tematycznych playlist. Ubieranie choinki przy jej dźwiękach na pewno będzie jeszcze przyjemniejsze. “Marry Marry Xmas” będzie dostępny już 24 listopada.

Czy Karolina Popiołek spełni marzenie o udziale w Eurowizji? Tego jej życzymy. W “The Voice of Poland” pokazała, że ma do tego odpowiednie predyspozycje. Docenili ją nie tylko słuchacze, lecz także trenerzy programu. Można pokusić się o stwierdzenie, że stoi przed nią wielka kariera.

