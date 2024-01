Hit w rytmach latino. Margaret i Alvaro Soler we wspólnym singlu. Posłuchajcie!

Dla Margaret jest to okres wyjątkowy. W zeszłym roku minęła dokładnie dekada, od kiedy wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów weszła z przytupem na rynek muzyczny wraz ze swoją debiutancką EP-ką „All I Need” i przebojem „Thank You Very Much”. Rok później ukazała się jej pierwsza płyta „Add the Blonde”.

To szybko zapewniło jej status jednej z najpopularniejszych artystek w Polsce. Teraz jej fani wyczekują na piąty już solowy krążek studyjny gwiazdy, która ma jeszcze w dorobku wspólne wydawnictwo z Mattem Duskiem.

Nadchodzi nowa płyta Margaret

Nowa płyta Margaret pt. „Siniaki i cekiny” zostanie wydana w pierwszej połowie 2024 r. Z pomocą swojego partnera, też muzyka, Piotra Kozieradzkiego (KaCeZeta) oraz dwóch brytyjskich producentów: Ryana Bickley’a i Bhavika Pattaniego gwiazda stworzyła mieszkankę popu z lat 80. i funkowo-dance’owych brzmień lat 90. z domieszką latino.

Jak zapewniała artystka w rozmowie z Gabi Drzewiecką i Agnieszką Woźniak-Starak w programie „Trójkąt”, nie brakowało jej pomysłów i chęci do ich realizacji. Wręcz przeciwnie!

Spotykam się z takim problemem, którego nigdy nie miałam w całej swojej karierze. Mam za dużo dobrych numerów. (…) Wydłużyłam już ten materiał do dwupłytowej płyty – zdradziła 32-latka.

Jeszcze w zeszłym roku poznaliśmy dwa single z jej nadchodzącego longplay’a, czyli przebojowe „Tańcz głupia”, a także „Bynajmniej”. Teraz ukazał się kolejny singiel Margaret: „Hot Like Summer” nagrany w duecie z hiszpańskim gwiazdorem Alvaro Solerem, odpowiedzialnym za takie hity jak „Sofia” czy „El Mismo Sol”.

Polska gwiazda nagrała singiel z Alvaro Solerem

Czyżby utwór z Solerem był dla Margaret krokiem w stronę międzynarodowej kariery? Sama zainteresowana nie kryje, że ma plany podbicia zagranicznych rynków.

Ja uważam, że będę miała karierę międzynarodową. Postanowiłam tak ostatnio. Wydaje mi się, że od tego się zaczęło, ale później potrzebowałam czasu (…). Teraz jestem w idealnym momencie. Byłam tam i wiem, że jest to możliwe – oznajmiła w tym samym wywiadzie.

Z kolei Soler przyznał, że zanim zgodził się za namową wytwórni na wspólny utwór z Polką, chciał ją najpierw osobiście poznać. Wygląda jednak na to, że znaleźli nić porozumienia, czego owocem jest właśnie nawiązujące do tanecznych rytmów latino „Hot Like Summer”.

Co ciekawe, utwór powstał w dwóch wersjach językowych. Nie tylko polsko-hiszpańskiej, ale też angielsko-hiszpańskiej. Posiada też dwie wersje teledysku.

