Igor Herbut to lider grupy LemON. Charyzmatyczny wokalista ma w swoim dorobku artystycznym już pięć muzycznych albumów. Ostatni z nich ujrzał światło dzienne niespełna tydzień temu, a jego tytuł nawiązuje do liczby płyt. Artysta nie spoczął jednak na laurach i już myśli o… szóstym i siódmym krążku! Gość Radia Złote Przeboje zdradził kilka interesujących szczegółów.

Igor Herbut w programie „Cała muzyka„. „Szlachetne zdrowie…!”

Jesienno-zimowa aura nie wpłynęła pozytywnie na formę muzyka. Zapytany o aktualny stan zdrowia, Igor Herbut odpowiedział, że jest już znacznie lepiej.

Tak, jestem pociągający — zażartował Igor.

Czas pociągająco-zasmarkano-katarowy zmusił go zadbania o siebie. Co ciekawe, przyznał, że w kwestiach zdrowotnych nie jest typowym mężczyzną. Długo zwlekał z wybraniem się do apteki, a gdy sytuacja zrobiła się poważniejsza, ostatecznie zdecydował się na wizytę u lekarza.

Następnie rozmowa zeszła na temat popularności i tego, jak odbierani są publicznie celebryci. Jurek Telesiński zapytał muzyka, czy może liczyć na specjalne względy ze strony osób, które go rozpoznają. Nie doczekał się konkretnej odpowiedzi, jednak Igor Herbut podzielił się z nim anegdotą z życia… Gwyneth Paltrow.

Lider LemON opowiedział o „PIATCE”

Na płycie „PIATKA” znalazła się między innymi piosenka „Dużo ciebie mi”. Co ciekawe, za ostateczny i nieco dziwny tytuł odpowiada synek Igora Herbuta — Kai. Chłopiec skrócił oryginalną wersję — „Dużo ciebie trzeba mi”, co bardzo rozczuliło jego tatę i dodało utworowi niesamowitego uroku.

Och, jakie to jest kochane. „Tatusiu, puść mi 'Dużo ciebie mi’!”. I to było fantastyczne. Tak musiało to zostać — zdradził wokalista LemON.

Następnie na tapet wjechała piosenka „Marta”, ponieważ jej tytułowa bohaterka dzieli imię z żoną Jurka Telesińskiego.

Wiesz, ta Marta jest trochę skomplikowana, pokręcona. Trochę chcesz się obrócić, trochę nie chcesz. Trochę chcesz wrócić do tego, co było, a trochę nie chcesz. Zastanawiasz się, czy jeślibyś się odwrócił, czy to miałoby wpływ na przyszłość, czy nie. I po prostu się zastanawiasz. Na pewno wzbudza pewne emocje i… — rozmyślał Herbut.

„Każdy z nas na pewnym etapie życia jest taką Martą. Albo z taką Martą, z którą można pojechać nad ocean i jeść wiśnie” — nawiązał prowadzący „Całej muzyki” do kolejnego utworu Igora Herbuta — „Wiśnie”.

