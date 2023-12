Lubisz krokiety? Przepis na małe co nieco do czerwonego barszczu

Krokiety z kapustą i grzybami to idealny przysmak przed świątecznymi przygotowaniami. Doda nam energii i wprowadzi nas w wigilijny nastrój. Perfekcyjnie sprawdzi się podana z czerwonym barszczem. Wypróbuj nasz przepis.

Skąd wzięły się krokiety?

Nasze rodzime krokiety z kapustą i pieczarkami posiadają niezwykle długą historię. Naukowcy dowodzą, że już w Starożytnym Rzymie znano smażone w tłuszczu warzywa, a także mięso w cieście. Jednak to dopiero Francuzi dodali do niego chrupiącą panierkę, tworząc z dań istny majstersztyk. Etymologia słowa „krokiet” także wzięła się z języka francuskiego. „Croquer” to nic innego, jak dźwiękonaśladowcze określenie chrupania. Ciekawostkę może stanowić fakt, że najstarszy zapisany przepis na krokiety pochodzi z XVII wieku. Pochodzi on z prywatnych zapisków osobistego szefa kuchni króla Ludwika XIV – Françoisa Massialota.

Krokiety z kapustą i grzybami – lista składników

Farsz i panierka:

bulion warzywny – 250 ml

pieczarki – 200 g

kapusta kiszona – 200 g

cebula – 1 szt.

pieprz czarny – 1 szczypta

liść laurowy – 1 szt.

oliwa z oliwek – 1 łyżka

natka pietruszki – 10 g

sól – 1 szczypta

ziele angielskie – 4 szt.

ząbek czosnku – 1 szt.

bułka tarta

jajka – 2 szt.

Naleśniki:

mąka pszenna – 250 g

mleko – 500 ml

jajko – 1 szt.

olej – 2 łyżki

sól – 1 szczypta

Przepis na krokiety – sposób przygotowania

Przygotowanie Farszu

Siekamy cebulę w drobną kostkę, czosnek w cienkie plastry. Następnie szatkujemy drobno natkę pietruszki, a pieczarki kroimy na małe kawałki. Kolejno podsmażamy cebulę i czosnek na rozgrzanej oliwie z oliwek. Gdy się zeszklą, dodajemy do nich pieczarki, doprawiamy solą i smażymy. Należy odparować całą wodę z pieczarek. Następnie dodajemy poszatkowaną kapustę kiszoną wraz z natką pietruszki. Podsmażamy całość, po czym zalewamy ją przygotowanym wcześniej bulionem warzywnym. Doprawiamy danie zielem angielskim i liściem laurowym. Następnie dusimy tak przygotowany farsz pod przykryciem, na wolnym ogniu. Potrwa to około 30-40 minut. Na koniec odstawiamy farsz do wystudzenia. Smażenie naleśników

Do miski dodajemy mąkę, jajo, mleko i szczyptę soli. Następnie mieszamy je dokładnie trzepaczką. Wlewamy niewielką ilość oleju na patelnię i rozsmarowujemy ją ręcznikiem papierowym. Smażymy cienkie naleśniki. Zawijanie krokietów

Na każdy naleśnik nakładamy około 1-2 łyżek farszu. Boki naleśników składamy do środka, a następnie zwijamy je w krokiety. Panierujemy je kolejno w rozmąconych jajkach i bułce tartej. Smażymy na rozgrzanym oleju z obu stron, aż osiągną złoty kolor.

