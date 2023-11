Janek Górka wygrał „The Voice of Poland”. Teraz na nowo rozkochał fanów. Zobaczcie, czym!

Dzięki zwycięstwu w „The Voice of Poland” Janek Górka nie tylko otrzymał statuetkę i tytuł „Najlepszego Głosu w Polsce”. Młody piosenkarz wzbogacił się również o 50 tys. złotych oraz podpisał prestiżowy kontrakt z wytwórnią muzyczną. Co na to wszystko sam artysta?

Może być – podsumował żartobliwie Janek Górka.

„Zadzwonię” Janka Górki nuci cała Polska

Zwycięstwo Janka Górki było tym bardziej spektakularne, że młody wokalista otrzymał także nagrodę za najlepszy singiel. Mowa o „Zadzwonię” – piosence, której jest nie tylko wykonawcą, ale i autorem. Z kolei w nagraniu uczestniczył Kuba Krupski. Wygląda na to, że Górka to naprawdę wszechstronny artysta. Z pewnością w przyszłości stworzy jeszcze niejeden hit.

Za stworzeniem hitu „Zadzwonię” stoi wzruszająca historia. Jak wyjawił w proramie Janek Górka, zdecydował się na napisanie piosenki po rozstaniu z dotychczasową partnerką. Emocje, które wówczas targały młodym artystą, zdecydował się on przelać na papier — i to ze spektakularnym efektem!

Janek Górka jest silnie związany z ojcem, który wspierał go w trakcie udziału w „The Voice of Poland”, za co zresztą sam wokalista nie krył wdzięczności. Niestety, artysta stracił matkę — zmarła po niespełna dekadzie ciężkiej choroby, gdy sam Górka miał zaledwie 14 lat.

Górka nie jest jedynakiem. Wprost przeciwnie, młody wokalista ma siostry, które podzielają jego miłość do muzyki. Mogą one pochwalić się umiejętnościami gry na skrzypcach oraz pianinie.

