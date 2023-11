Viki Gabor przyszła na świat 10 lipca 2007 roku, więc tego lata skończyła 16 lat. Mimo że od pełnoletności młodą piosenkarkę dzielą jeszcze dwa lata, już osiągnęła więcej niż jej niejedna starsza o kilka dekad koleżanka po fachu. O młodej gwieździe po raz pierwszy zrobiło się głośno, gdy wzięła udział w programie „The Voice Kids”, gdzie zajęła drugie miejsce.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Co takiego specjalnego osiągnęła Viki Gabor?

Pozycję Viki Gabor ostatecznie ugruntowało zwycięstwo w 17. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci (2019). Nastolatka wykonała wówczas utwór „Superhero”. Co ciekawe, zaledwie rok wcześniej Polacy również tryumfowali w tym wydarzeniu — w 2018 roku pierwsze miejsce zajęła Roxie Węgiel.

Zobacz także: Enrique Iglesias w ogniu krytyki. „Powinni mu załatwić playback”

Przed Polską żadne z państw nie mogło pochwalić się zwycięstwem w tym konkursie rok po roku. Co ciekawe, powód do radości i dumy ma także Viki Gabor. Młoda piosenkarka wygrała w 2019 roku z wynikiem 278 punktów. Jak na razie stanowi on rekord, jakiego nie powtórzył żaden z laureatów Eurowizji dla Dzieci. A warto przypomnieć, że wydarzenie odbywa się już od ponad dwóch dekad!

Zobacz także: Alicja Boratyn z Blog 27 wraca z nową płytą. Jak zmieniła się przez lata?

Sama Viki Gabor nie zamierzała zmarnować szansy, jaką dały jej wspomniane wyżej sukcesy. Z powodu zaangażowania w karierę muzyczną nastolatka była zmuszona nawet zrezygnować z uczęszczania do szkoły na rzecz rozpoczęcia indywidualnego toku nauczania. Młoda gwiazda ma na koncie już dwa albumy studyjne, wydane w 2020 – „Getaway (Into My Imagination)” – i 2022 roku – „ID”.

Zobacz także: Arkadiusz Jakubik w Radiu Złote Przeboje: „Kompletnie nie wiedziałem, co ze sobą zrobić”

Czy lubisz twórczość Viki Gabor? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!