Julia Wieniawa w zmysłowym utworze. Nagrała go z gwiazdą „Idola”

Julia Wieniawa działa na wielu polach. Jest nie tylko aktorką, lecz także influencerką oraz piosenkarką. W każdej z dziedzin stara się dawać z siebie wszystko. Ostatnio do sieci trafiła nowa piosenka, do której zaprosił ją Tomasz Makowiecki. Owocem ich współpracy okazał się zmysłowy utwór, który momentalnie zachwycił fanów.

Julia Wieniawa śpiewa z Tomaszem Makowieckim

Tomasz Makowiecki jest cenionym przez słuchaczy muzykiem. Widzowie mogą znać go z udziału w popularnym programie „Idol”. Natomiast słuchacze zapewne słyszeli o zespole NO! NO! NO!, który założył w 2008 roku z członkami Myslovitz. Ich pierwszy album uzyskał dwie nominacje do nagrody Fryderyka w 2011 roku.

Tomasz Makowiecki był mężem Reni Jusis w latach 2008-2019. Teraz natomiast nawiązał współpracę z inną wokalistką. Julia Wieniawa przyznawała kiedyś, że bardzo ceni jego muzykę. Natomiast on sam miał już piosenkę, do której potrzebował kobiecej interpretacji. W efekcie poprosił influencerkę, by użyczyła mu swojego talentu.

Julia Wieniawa zgodziła się. Tym samym słuchacze otrzymali piosenkę „Na paluszkach”. Za jej tekst odpowiada Piotr Fiedler – autor powieści „Czułość”. Makowiecki zdradził, że utwór jest swoistym komentarzem do otaczającego nas świata.

Ten utwór to mój komentarz do dzisiejszych czasów, gdzie bliskość oraz emocje stają się coraz większym deficytem, a samotność narastającym problemem społecznym – przyznał muzyk.

Fani pod wrażeniem kooperacji

Julia Wieniawa w jednym utworze z Tomaszem Makowieckim to niemałe zaskoczenie. Wspólna piosenka duetu spotkała się z ciepłym przyjęciem słuchaczy. Podkreślają oni jak wspaniałymi głosami władają wokalistka i muzyk. Nie starają się również ukryć zachwytów.

„Co za połączenie!”

„Cudny utwór, piękna linia melodyczna i te wasze głosy!”

„Świetne”

„Śpiew Julii zachwycający. Ładny utwór” – komentują słuchacze.

Warto także dodać, że do piosenki powstaje teledysk. Odpowiadać za niego mają Tomasz Makowiecki, Agnieszka Dulna, Łukasz Suchocki oraz Maciej Dydyński. Premiera ma nastąpić wkrótce.

