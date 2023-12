Koncerty w Polsce 2024. Lista wielkich gwiazd [DATY, MIASTA]

Koncerty w Polsce 2024 to nie lada gratka! Leniwie mijający rok 2023 był dla Polski wyjątkowo udany pod względem liczby koncertów oraz zagranicznych gwiazd, które u nas wystąpiły. Wśród wielkich nazwisk możemy wyróżnić takich artystów jak Harry Styles, Kiss, Maneskin, Macklemore, Iron Maiden, Taylor Swift, a także Beyonce.

Ta ostatnia zaszczyciła nas aż dwoma występami na Stadionie Narodowym w Warszawie. Znamy też listę gwiazd, które zapowiedziały swoje koncerty w Polsce w 2024 roku! Jesteście ciekawi, kogo zobaczymy?

Koncerty w Polsce 2024. Daty, lista gwiazd

Pierwsza połowa 2024 roku zapowiada się niezwykle obiecująco. W Polsce zagrają między innymi tacy artyści jak Depeche Mode, Alessandra, Niall Horan z grupy One Direction, mocno ekscentryczny zespół DIE ANTWOORD, Thirty Seconds To Mars z Jaredem Leto za mikrofonem, Jonas Brothers, a także Sting! Co więcej, usłyszymy także Jamesa Arthura, Adena Foyera, Kim Petras oraz Tate McRae.

LUTY:

Alessandra – 1 lutego, Warszawa, Klub Stodoła

James Arthur – 20 lutego, Warszawa, Klub Stodoła

Aden Foyer – 22 lutego, Warszawa, Hydrozagadka

Depeche Mode – 27 lutego, Łódź, Atlas Arena

Depeche Mode – 29 lutego, Łódź, Atlas Arena

Kim Petras – 2 marca, Warszawa, EXPO XXI

Niall Horan – 18 marca, Łódź, Atlas Arena

DIE ANTWOORD – 8 kwietnia, Warszawa, klub Stodoła

Thirty Seconds To Mars – 9 maja, Kraków, Tauron Arena

Tate McRae – 10 maja, Warszawa, COS Torwar

Jonas Brothers – 30 maja, Kraków, Tauron Arena

Sting – 6 czerwca, Ergo Arena, Gdańsk, 7 czerwca, Atlas Arena, Łódź



Ci artyści wystąpią w Polsce w 2024 roku! Lipiec – Grudzień

Wielu fanów muzyki nie może się doczekać cieplejszego okresu, a wraz z nim również koncertów ulubionych gwiazd. Nasz kraj odwiedzą wówczas gwiazdy światowego formatu. Wykonają oni swoje największe przeboje, a także te odrobinę mniej komercyjne.

Artyści, którzy zagrają koncerty w Polsce w drugiej połowie 2024 roku to między innymi popowi artyści jak: Ed Sheeran, Taylor Swift, Dua Lipa a także szwajcarski muzyk eurodance – Dj Bobo.

Na fanów ostrzejszych brzmień czekają z kolei występy takich legend jak: Lenny Kravitz, heavymetalowy zespół Metallica, rockowa grupa Foo Fighters, kultowi Scorpionsi, a także szwedzki band Europe.

LIPIEC:

Foo Fighters – 3 lipca, Opener Festival, Gdynia

Dua Lipa – 4 lipca, Opener Festival, Gdynia

Metallica – 5 sierpnia, PGE Narodowy Warszawa

Metallica – 7 sierpnia, PGE Narodowy Warszawa

Ed Sheeran – 12 lipca, Polsat Plus Arena Gdańsk

Ed Sheeran – 13 lipca, Polsat Plus Arena Gdańsk

Lenny Kravitz – 21 lipca, Tauron Arena Kraków

Lenny Kravitz – 23 lipca, Atlas Arena Łódź

Scorpions – 26 lipca, PGE Narodowy Warszawa

Europe – 26 lipca, PGE Narodowy Warszawa

Taylor Swift – 1 sierpnia, PGE Narodowy Warszawa

Taylor Swift – 2 sierpnia, PGE Narodowy Warszawa

Taylor Swift – 3 sierpnia, PGE Narodowy Warszawa

Andrea Bocelli – 24 sierpnia, PGE Narodowy Warszawa

DJ Bobo – 6 września, COS Torwar, Warszawa

The Kolors – 28 września, PGE Narodowy (Roztańczony Narodowy), Warszawa

DJ Bobo – 31 października, Spodek, Katowice

