Lisa Marie Presley chciała zrobić sobie krzywdę? Szokujące doniesienia

Lisa Marie Presley była jedyną córką króla rock and rolla, Elvisa Presleya, oraz jego żony Priscilli. Kobieta przyszła na świat 1 lutego 1968 roku. Podobnie jak ojciec, wybrała karierę muzyczną. Jej debiutem była nagrana z okazji 20 rocznicy śmierci legendarnego artysty nowa wersja utworu „Don’t Cry Daddy”. Piosenkarka wydała trzy albumy: „To Whom It May Concern”, „Now What” oraz „Storm & Grace”.

Niespodziewane odejście gwiazdy

Córka Elvisa Presleya zmarła nagle na początku tego roku. Przyczyną śmierci piosenkarki było zatrzymania akcji serca, do którego doszło w wyniku niedrożności jelita cienkiego. Wszystko z powodu operacji bariatrycznej, jakiej poddała się wcześniej artystka, marząc o szczupłej sylwetce. Ponadto w organizmie kobiety znaleziono również śladowe ilości oksykodonu i innych opioidów.

Śmierć Lisy była wielkim ciosem dla jej 78-letniej matki. 10 stycznia obie kobiety brały jeszcze udział w gali wręczenia Złotych Globów. Już podczas imprezy piosenkarka skarżyła się na złe samopoczucie i ból brzucha. Dwa dni później artystka niespodziewanie zmarła.

Lisa Marie Presley chciała odebrać sobie życie

W jednym z ostatnich wywiadów Priscilla Presley otworzyła się na temat nagłego odejścia swojej córki. Jak wyznała była żona Elvisa, Lisa Presley cierpiała na depresję. Objawy choroby pojawiły się u piosenkarki na krótko po śmierci jej syna, który w lipcu 2020 roku popełnił samobójstwo.

Odejście 27-latka było dla gwiazdy traumatycznym przeżyciem, po którym długo nie mogła się pozbierać. Aktorka wyjawiła, że podczas jednej z rozmów jej córka otwarcie przyznała, że nie wie, czy chce dłużej być na świecie. Ostatecznie jednak udało jej się uporać z myślami samobójczymi.

Spór o majątek

Po śmierci piosenkarki w rodzinie Presleyów na nowo wybuchł konflikt, dotyczący podziału majątku po zmarłym królu rock and rolla. Dobytek byłego męża po śmierci córki chciała przejąć Priscilla, na co jednak nie dawały zgody jej wnuczki. Ostatecznie kobiety doszły jednak do porozumienia. Ostatecznie spadkobierczynią gwiazdora została Riley Keough, córka Lisy Presley i Danny’ego Keoughe’a.

Gdzie szukać pomocy

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14.00–22.00

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108

Bezpłatny telefon wsparcia, czynny od poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 14.00–20.00

121 212

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

22 635 09 54

Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17.00–20.00

