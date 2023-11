Martyna Wojciechowska należy do osób, które nie boją się wyrażać swoich opinii. Znana podróżniczka otwarcie mówi, co sądzi, nawet jeśli nie przysparza jej to popularności. Tym razem postanowiła wypowiedzieć się na temat niedawno powołanej rzeczniczki praw dziecka.

Co sądzi Martyna Wojciechowska o nowej rzeczniczce praw dziecka?

Nową rzeczniczką praw dziecka jest Monika Horna-Cieślak. Jeśli jej kandydatura na to stanowisko zostanie podtrzymana, będzie je piastowała — o ile nie dojdzie do wcześniejszego odwołania — w latach 2023-2028.

Jeszcze zanim Monika Horna-Cieślak została kandydatką na stanowisko rzecznik praw dziecka, działała na rzecz dobra nieletnich. Będąc z wykształcenia prawniczką — ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie — wykorzystywała zdobytą na wyższej uczelni wiedzę, żeby zwalczać przemoc wobec dzieci.

Aby poszerzyć swoją wiedzę na temat metod udzielania pomocy osobom niepełnoletnim, Monika Horna-Cieślak ukończyła studia podyplomowe „Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”. Jest także współautorką wielu aktów prawnych, których celem była ochrona dzieci i młodzieży. A to tylko część jej zasług, co nie uszło uwadze m.in. właśnie Martyny Wojciechowskiej. Podróżniczka wręcz rozpływała się nad powołaniem właśnie takiej rzecznik praw dziecka, a pozytywną opinię uzasadniła.

Dobra zmiana! Monika Horna-Cieślak została mianowana przez Sejm rzeczniczką praw dziecka! Trzymam mocno kciuki i wiem, że jest to nareszcie właściwa osoba na właściwym miejscu — napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie. Podróżniczka przytoczyła też słowa samej rzeczniczki. — To, co mnie najbardziej cieszy w tej zmianie, to słowa samej nowej rzeczniczki praw dziecka: „To nie jest urząd partii politycznej, to nie jest urząd światopoglądu jednego człowieka. Nie może nikogo segregować, nie może nikogo dyskryminować„.

