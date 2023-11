Masz 10 sekund! Czy znajdziesz kota na zdjęciu?

Warto utrzymywać umysł w formie. Dobrą rolę odgrywają w tym przeróżne łamigłówki. Wiele z nich wymaga od nas dobrej spostrzegawczości czy logicznego myślenia. Ta zagadka sprawia, że niejeden drapie się po głowie szukając rozwiązania. A jak Ty sobie poradzisz?

Znajdź kota na zdjęciu

Poniższa zagadka to dobre ćwiczenie na spostrzegawczość. Na zdjęciu widzimy drzewo i zieloną trawę, na którą spadły brązowe liście. W tle natomiast dostrzec można błękitne niebo. Okazuje się jednak, że gdzieś na fotografii ukrył się kot!

Rozwiązanie tej zagadki nie będzie proste. Trzeba porządnie wysilić szare komórki oraz przede wszystkim wzrok. Posiadacze bystrego oka mogą mieć w tym przypadku przewagę. Im zapewne nie uniknie żaden szczegół. Warto jednak spróbować zmierzyć się z tym ćwiczeniem na spostrzegawczość. Na pewno zaprocentuje to w innych sytuacjach.

fot. Reddit

Rozwiązanie zagadki

Żyjemy w świecie, gdzie najróżniejsze bodźce atakują nas niemal ze wszystkich stron. Rozpraszają one naszą uwagę, dlatego ciężej nam się skupić na szczegółach. Ta zagadka jest dobrym tego przykładem. Kot nie rzuca się w oczy od razu. Musimy skupić się, by być w stanie go dostrzec.

Czy udało Ci się odnaleźć zwierzę? Jeśli Twoja odpowiedź jest twierdząca — gratulacje! Masz naprawdę dobry wzrok i bystry umysł. Prawdopodobnie żadna zagadka nie stanowi dla Ciebie wyzwania. Jeśli jednak nie udało Ci się, to nie ma się czym przejmować. Musisz po prostu poćwiczyć. Podobne łamigłówki na pewno będą bardzo pomocne.

Gdzie ukrył się kot? Znajduje się on pod drzewem. Kolor jego umaszczenia jest bardzo podobny do pnia oraz liści pod nim. Z tego powodu zlewają się w jedno. Nie było to więc tak proste zadanie, jak mogłoby się wydawać na początku. Warto ćwiczyć spostrzegawczość!

