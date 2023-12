Michał Rachoń wybuchł! Nagle zrobił TO. Wszystko się nagrało [WIDEO]

Michał Rachoń zagotował się przed kamerą Telewizji Republika. Były gwiazdor TVP, który największą popularność zdobył w czasach, gdy telewizją publiczną rządził Jacek Kurski, wrócił niedawno do poprzedniego pracodawcy. Na antenie mniejszej stacji nie może jednak liczyć na podobne wsparcie, jak w hojnie finansowanej z kieszeni podatnika Telewizji Polskiej.

Zobacz także: Maciej Orłoś powraca! Nowy prezes TVP potwierdził wielką zmianę

Rachoniowi wyraźnie nie przypadła do gustu seria zmian, które przy Woronicza wprowadza ekipa oddelegowana przez Donalda Tuska. TVP z dnia na dzień staje się zupełnie innym medium. W nowym rozdaniu z pewnością nie znajdzie się miejsce dla Michała Rachonia oraz innych dziennikarzy przychylnych poprzedniej władzy.

Zobacz także: Zmiany w TVP szokują. Oto najważniejsze. Lista robi wrażenie!

Choć Rachoń szybko znalazł sobie nowe – a tak naprawdę stare – miejsce pracy, pozostawia ono dość sporo do życzenia. W TVP dziennikarz mógł liczyć na wsparcie potężnej machiny, finansowanej z budżetu państwa miliardami złotych. Tymczasem Telewizja Republika jest tworem zdecydowanie mniejszego kalibru. O tym, że mogą zdarzyć się wyraźne niedociągnięcia, Rachoń przekonał się naprawdę bardzo prędko. Zobaczcie sami!

Osiem lat mieli na to, by rozwinąć technologie, sprzęt – wszystko. Zewsząd brali kasę na swoją telewizje, dlatego nie żal mi @michalrachon, który pokazuje palcem na ekranie reżyserki co puścić na antenie. @TomaszSakiewicz ty te pieniądze żarłeś czy paliłeś? pic.twitter.com/5Xs2XZnRKL

— Krzysztof (@k_mich1996) December 22, 2023