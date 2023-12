Nie żyje gwiazdor filmu „Parasite”. Jaka była przyczyna śmierci Lee Sun-kyuna?

Świat kina jest wstrząśnięty. Nie żyje bowiem znany z kinowego przeboju „Parasite” Lee Sun-kyun. Wywodzący się z Korei Południowej aktor miał 48 lat.

Śmierć gwiazdora koreańskiego kina

Jak przekazała agencja Yonhap, Lee Sun-kyun został znaleziony martwy w swoim aucie w środę o godz. 10.30 czasu lokalnego. Jego pojazd stał na położonym w centrum Seulu parkingu.

Według południowokoreańskich mediów, w tym portalu The Korea Herald, obecnie śledczy badają tę tajemniczą sprawę pod kątem samobójstwa. Aktor miał „pozostawić po sobie w domu wiadomość, która wyglądała jak pożegnalny list”, a którą przekazała później policji żona zmarłego.

Policja podejrzewa, że gwiazdor mógł zatruć się tlenkiem węgla. Obok jego ciała odnaleziono worek brykietu węgla drzewnego.

Kim był Lee Sun-kyun?

Lee Sun-kyun przyszedł na świat 2 marca 1975 r. w Seulu. Aktorski debiut zaliczył na początku XXI w. w spektaklu muzycznym „The Rocky Horror Show”. Jednak głośno zaczęło się o nim robić po 2010 r. dzięki występom w filmach i serialach.

Najbardziej zasłynął rolą w czarnej komedii „Parasite” z 2019 r., którą obsypano wieloma nagrodami, w tym Oscarami. Lee Sun-kyun miał też na koncie takie obrazy jak „Paju” (2009), „Helpless” (2012), „All About My Wife” (2012) czy „A Hard Day” (2014). W 2022 r. nominowano go do nagrody Emmy za występ w serialu „Dr. Brain”.

Lee Sun-kyun od 2009 r. był żonaty z Jeon Hye-jin. Osierocił dwóch synów. Należy nadmienić, że w ostatnich tygodniach policja prowadziła zakrojone na szeroką skalę śledztwo ws. zażywania narkotyków przez znane osobistości. Był nim objęty także rzeczony gwiazdor.

Aktor był przesłuchiwany już trzy razy, ostatni raz kilka dni temu. Za każdym razem utrzymywał, że wbrew oskarżeniom nie zażywał nielegalnych substancji, a takowe znalazły się u niego przez pomyłkę, bo dostał je od pracowników luksusowego baru w Seulu jako środki nasenne. Jednak ze względu na zamieszanie wokół jego osoby odstąpił od roli w thrillerze „No Way Out”.

