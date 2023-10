Nie żyje Haydn Gwynne. Była gwiazdą “The Crown”

Nie żyje Haydn Gwynne. O jej śmierci poinformował agent 20 października 2023 roku. Aktorka zasłynęła ze wcielania się w postaci pochodzenia szlacheckiego. Podobną rolę grała w popularnej produkcji platformy Netflix – “The Crown”. W ostatnich miesiącach walczyła z bardzo poważną chorobą. Niestety, nie udało się jej pokonać. Odeszła w wieku 66 lat.

Haydn Gwynne nie żyje

Gwiazda kina w ostatnim czasie wycofała się z branży. Haydn Gwynne zachorowała na raka. Tragiczną diagnozę otrzymała zaledwie miesiąc przed śmiercią. Agent aktorki przekazał mediom, że odeszła, mając wsparcie najbliższych. Trwali przy niej do samego końca.

Chcielibyśmy podziękować personelowi i zespołom szpitali Royal Marsden i Brompton za wspaniałą opiekę przez ostatnie kilka tygodni – przekazał mediom agent.

Haydn Gwynne często wcielała się w postaci pochodzenia szlacheckiego lub związane z dworem. Grała nie tylko w kinie, lecz także w teatrze. Odegrała królową Elżbietę w spektaklu “Ryszard III”. Obok niej na scenie można było zobaczyć również Kevina Spaceya.

Nie stroniła też od komedii. Przez cztery lata grała w “The Windsors”. Produkcja opowiadała o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Wszystko zatopione było w dawce humoru oraz dystansu. Wcielała się tam w Camillę.

Gwiazda serialu “The Crown”

W ostatnim czasie Haydn Gwynne mogliśmy oglądać w “The Crown”. Produkcja platformy Netflix również pokazywała losy rodziny królewskiej. Grała tam postać Lady Susan Hussey, damy dworu królowej Imeldy Staunton. W pewnym momencie jej postać odeszła z dworu.

Aktorka zdobywała też liczne wyróżnienia. Pierwszy spory sukces osiągnęła w 1990 roku. Wystąpiła wtedy w “Drop the Donkey” Alexa Patesa. Doceniono jej kunszt i talent. Dzięki temu otrzymała nominację do prestiżowej nagrody telewizyjnej BAFTA. Natomiast w 2009 roku zdobyła Drama Desk Award za najlepszą aktorkę drugoplanową w musicalu. Czterokrotnie nominowano ją też do Olivier Awards.

