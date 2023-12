Nie żyje perkusista AC/DC. Colin Burgess należał do pierwszego składu zespołu

Colin Burgess nie żyje. Był perkusistą pierwszego, oryginalnego składu AC/DC. Dołączył do zespołu w 1973 roku. Mimo, że grał w nim dość krótko, to najwierniejsi fani grupy doskonale go pamiętają. Udzielał się także między innymi w The Masters Apprentices, Good Time Charlie czy His Majesty.

Colin Burgess nie żyje

O śmierci perkusisty poinformowano 16 grudnia 2023 roku na oficjalnym profilu AC/DC w mediach społecznościowych. Colin Burgess należał do pierwotnego składu grupy. Grał w nim jednak jedynie przez cztery miesiące, od października 1973 do lutego 1974 roku. Był dobrze znany fanom ciężkiej muzyki. Doceniono go za umiejętności i wpisano do „ARIA Hall of Fame”.

Bardzo smutna wiadomość o śmierci Colina Burgessa. Był naszym pierwszym perkusistą i bardzo szanowanym muzykiem. Szczęśliwe wspomnienia, daj czadu tam, gdzie się teraz znajdujesz, Colin – napisano na profilu AC/DC

Nie tylko AC/DC

Colin Burgess urodził się 16 listopada 1946 roku w Sydney. Muzyczną karierę rozpoczął od gry w lokalnej kapeli – The Untamed. Zanim jednak dołączył do AC/DC, grywał w innych zespołach. Wśród nich był m.in. The Masters Apprentices.

Colin Burgess zagrał pierwszy koncert z AC/DC w rodzinnym Sydney. Odbył się on w klubie nocnym Checkers. Obok niego na scenie pojawili się również Dave Evans, Larry Van Kriedt, Angus i Malcom Young. Ostatecznie perkusista rozstał się z zespołem w 1974 roku.

Nie oznaczało to jednak zaprzestania działalności muzycznej. Colin Brugess w 1975 roku założył wraz z bratem zespół His Majesty. Natomiast w 1998 roku perkusistę włączono do „ARIA Hall of Fame”. Zawdzięcza to działalności we wcześniej wspomnianym The Master Apprentices.

