Poznajecie tę gwiazdę? Dziewczynka z archiwalnego nagrania kończy dziś 31 lat!

Miley Cyrus świętuje dziś swoje 31 urodziny! Jedna z najbardziej znanych amerykańskich wykonawczyń urodziła się 23 listopada 1992 roku w miejscowości Franklin w stanie Tennessee. Jej ojciec – Billy Ray Cyrus – jest znanym piosenkarzem country, natomiast matka – Tish Cyrus – od początku kariery gwiazdy pełni funkcję jej menadżerki. Jak wyglądała droga artystki do popularności?

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

To ona zagrała Hannah Montanę. Ta rola zapewniła jej sławę

Miley Cyrus zyskała popularność dzięki głównej roli w sitcomie „Hannah Montana”. Serial opowiadał o dziewczynie, prowadzącej podwójne życie i skrywającej przed światem tożsamość sławnej piosenkarki. Choć nastolatka zgłosiła się na casting, marząc o zagraniu najlepszej przyjaciółki tytułowej bohaterki produkcji, reżyser docenił jej talent i zaproponowali jej wcielenie się w postać Montany. Gdy artystka po raz pierwszy wystąpiła na ekranie, miała zaledwie 11 lat.

Zobacz także: Usłyszał hit Bajmu i zaniemówił. Brytyjczyk nie mógł wyjść z podziwu!

Jej wokal pokochały miliony fanów. Miley Cyrus błyskawicznie stała się gwiazdą

Kariera muzyczna Miley Cyrus rozpoczęła się w 2007 roku. Wówczas na półki sklepowe trafił debiutancki album piosenkarki, zatytułowany „Meet Miley Cyrus”. Oprócz premierowych piosenek artystki na płycie znalazły się również przeboje, które gwiazdy wykonywała w serialu „Hannah Montana”. Krążek zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard 200, a w ciągu tygodnia od premiery sprzedał się w liczbie 325 tysięcy kopii.

Dziś Miley Cyrus należy do grona najbardziej znanych i cenionych artystek na świecie. Do jej największych hitów należą piosenki „See You Again”, „The Climb”, „Party in the U.S.A.”, „Wrecking Ball”, „Nothing Breaks Like a Heart” oraz promujący jej ostatni album singiel „Flowers”. W 2019 artystka po raz pierwszy zagrała w Polsce. Koncert gwiazdy odbył się na Torze Wyścigów Konnych Warszawa-Służewiec w ramach czerwcowego Orange Warsaw Festivalu.

Zobacz także: Tak brzmi nowa wersja „Jolene”. Dolly Parton śpiewa ze znanym zespołem!

Gwiazda muzyki i kina. W tych produkcjach wystąpiła Miley Cyrus

Miley Cyrus może pochwalić się sukcesami nie tylko w sferze muzycznej. Gwiazda ma także na koncie kilkanaście ról w filmach i serialach. Piosenkarka zagrała główną rolę w melodramacie Julie Anne Robinson pod tytułem „Ostatnia piosenka” i wcieliła się postać Loli z amerykańskiej komedii „LOL”. Wiele komplementów zebrał też jej występ w jednym z odcinków popularnego serialu Netfliksa, zatytułowanego „Czarne lustro”.

Miley Cyrus użyczała również swojego głosu bohaterkom licznych kreskówek i filmów. Wśród nich można wymienić takie postacie jak Yata z „Nowej szkoły króla”, Penny z animowanego filmu Disney’a „Piorun” oraz Van ze spin-off’u popularnego serialu „Big Mouth” pod tytułem „Zasoby ludzkie”.

Zobacz także: Beyonce pokochała Polskę? Znów zaśpiewa w Warszawie!

Lubisz twórczość Miley Cyrus? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!