Tak brzmi nowa wersja „Jolene”. Dolly Parton śpiewa ze znanym zespołem!

Dolly Parton przez sześć dekad dorobiła się miana legendy. 77-letnia wokalistka oraz autorka 3 tys. utworów country i country pop również w ostatnim czasie nie próżnuje i ma ręce pełne roboty. 17 listopada br. premierę miała jej 49. w dorobku płyta pt. „Rockstar”.

Dolly Parton i Måneskin w jednym utworze. Fani zachwyceni

W sieci i sklepach stacjonarnych można już nabyć „Rockstar”. Niedawno Dolly Parton podzieliła się kolejną dobrą nowiną z fanami. Przekazała na Instagramie, że na jej stronie internetowej dostępne jest do kupienia i pobrania również rozszerzone wydanie najnowszego krążka.

Znajdziemy na nim sześć bonusowych numerów. Jednym z nich jest nowa wersja największego hitu 77-latki, czyli „Jolene” z 1973 r. Do pracy nad piosenką Parton zaprosiła popularną rockową kapelę z Włoch, Måneskin.

W umieszczonym przez gwiazdę w sieci nagraniu możemy przyjrzeć się, jak wyglądało nagrywanie numeru w studiu i jak brzmi jego fragment. Z kolei w sekcji komentarzy na Instagramie jest sporo zachwytów na mariażem country i rocka w tym amerykańsko-włoskim wykonaniu.

„Niesamowite”, „Dolly and Maneskin? To niesamowity dzień”, „Dolly i Maneskin – duet, który rozwalił mi głowę”, „To perfekcja”, „Takie połączenie brzmi niesamowicie” – pisali fani.

Wyjątkowe wydanie królowej country

Dolly Parton jest uznawana za królową country, ale w ostatnim czasie postanowiła spróbować bardziej drapieżnego stylu. Tak naprawdę skłonił ją do tego fakt, że rok temu wprowadzono ją do… Rock & Roll Hall of Fame. Poczuła wówczas dumę i wdzięczność, ale była też nieco zaskoczona. Stąd postanowiła stworzyć pierwszy w karierze rockowy album.

Wydawnictwo obejmuje 30 utworów. 9 z nich to nowe autorskie kompozycje, a kolejne 21 to covery, głównie rockowych szlagierów, w tym „Purple Rain” Prince’a, „We Are the Champions” Queen, „(I Can’t Get No) Satisfaction” The Rolling Stones czy „Free Bird” Lynyrd Skynyrd. Jak artystka wyznała w rozmowie z „People”, to w większości ulubione utwory jej męża, Carla Thomasa Deana.

Na „Rockstar” gościła plejada gwiazd, w tym: Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John, Peter Frampton, Stevie Nicks, Joan Jett, Robert Halford z Judas Priest, Nikki Sixx z Mötley Crüe, Miley Cyrus, Pink i Lizzo.

Jak zaznaczała 77-letnia gwiazda, kiedy ogłaszała płytę:

Jestem niezmiernie podekscytowana, że w końcu mogę zaprezentować mój pierwszy rock’n’rollowy album. Jestem też bardzo zaszczycona, że mogłam pracować z niektórymi z największych kultowych piosenkarzy i muzyków wszechczasów. Możliwość zaśpiewania wszystkich legendarnych piosenek była radością ponad miarę. Mam nadzieję, że krążek spodoba się wszystkim tak bardzo, jak mi się podobało jego składanie!

