Quiz. David Bowie czy Elton John? 9/12 to absolutny mus!

Przygotowaliśmy quiz dotyczący twórczości Davida Bowiego i Eltona Johna. Udowodnij, że dobrze znasz ich działalność! W końcu chyba każdy słyszał o obu tych muzykach.

Jedni z najsłynniejszych wokalistów w historii muzyki

Londyn na początku 1947 r. okazał się bardzo ważnym miejscem dla późniejszego rozwoju światowej muzyki. Wtedy, zaledwie trzy miesiące po sobie (odpowiednio: 6 stycznia i 25 marca), w stolicy Wielkiej Brytanii przyszli na świat dwaj wybitni wokaliści i kompozytorzy: David Bowie i Elton John.

David Bowie pierwsze kroki w muzyce stawiał jako nastolatek na początku lat 60. Jednak w drugiej połowie dekady porzucił rolę wokalisty i saksofonisty w lokalnych zespołach bluesowych na rzecz kariery solowej. Choć nazywał się David Jones, przybrał pseudonim Bowie, by ludzie nie mylili go z wokalistą zespołu The Monkees.

Był niczym kameleon i innowator: zarówno, jeśli chodzi o wizerunek sceniczny, jak i samą muzykę. Wyróżniał się pomysłowością i eklektyzmem. Wydał 28. studyjnych albumów, które rozeszły się na świecie w ponad 140 mln egzemplarzy. Ostatni krążek, „Blackstar”, ukazał się 8 stycznia 2016 r., zaledwie dwa dni przed jego śmiercią (zmarł na nowotwór).

Bowiego wprowadzono oczywiście do Rock & Roll Hall of Fame. W zestawieniu „100 najwybitniejszych artystów muzycznych wszech czasów” magazynu „Rolling Stone” znalazł się w 2004 r. na 39. miejscu. Otrzymał też wiele nagród, w tym statuetek Grammy.

Nie mniej zasłużony jest Elton John. Jego kariera przebiegała dość podobnie. Zaczynał jako nastoletni pianista w lokalnym pubie, udzielał się po drodze w mniejszych zespołach aż w 1969 r. zadebiutował z solową płytą. 76-latek w ciągu 54-lat kariery wydał 31 płyt, które sprzedały się w nakładzie aż 300 mln kopii na całym świecie. To jeden z najlepszych wyników w historii.

Gwiazdor może pochwalić się mnóstwem przebojów i nagród: od pięciu statuetek Grammy, pięciu Brit Awards, po dwa Oscary i dwa Złote Globy. Nie należy zapominać, że w 1998 r. królowa Elżbieta II nadała mu też tytuł szlachecki.

Quiz. David Bowie czy Elton John?

Pytanie 1 z 12 Przebój "Fashion" wylansował: David Bowie Elton John Nastepne pytanie

