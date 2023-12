Quiz. Jak dobrze znasz świąteczne piosenki? 8/10 to minimum

Boże Narodzenie już tuż-tuż. Od wigilijnych spotkań z rodziną dzieli nas już tylko kilka dni. To ostatni moment na zaplanowanie świątecznego menu, spakowanie gwiazdkowych prezentów i… przygotowanie bożonarodzeniowej playlisty! Jakich piosenek nie może zabraknąć w naszych głośnikach w ostatnich dniach grudnia?

Polskie i zagraniczne piosenki świąteczne. Tych utworów słuchamy w grudniu

Gdy tylko za oknem pojawi się pierwszy śnieg, świąteczne piosenki wracają do łask. To właśnie ona wprawiają nas w ciepły, grudniowy nastrój i towarzyszą nam w przygotowaniach do Bożego Narodzenia. Jednym z niekwestionowanych bożonarodzeniowych klasyków jest utwór „All I Want For Christmas Is You”, nagrany przez Mariah Carey w 1994 roku.

Olbrzymią popularnością cieszy się także przebój grupy Wham! zatytułowany „Last Christmas”. Choć jego tekst wcale nie dotyczy radosnego świętowania, a nieszczęśliwej grudniowej miłości, piosenka co roku w okresie Bożego Narodzenia rozbrzmiewa w rozgłośniach radiowych na całym świecie.

Quiz. Jak dobrze znasz świąteczne piosenki?

Boże Narodzenia to doskonały czas nie tylko na posłuchanie kolęd, ale również polskich świątecznych przebojów. Pamiętasz wykonawców i teksty najbardziej znanych bożonarodzeniowych hitów? Przetestuj swoją wiedzę w poniższym quizie. Czeka na Ciebie dziesięć pytań, które sprawdzą Twoją znajomość najpopularniejszych grudniowych piosenek. Ile punktów uda Ci się uzyskać? Sprawdź sam. Powodzenia!

