Quiz. Pamiętasz czołówki tych kultowych seriali? Jeden kadr musi wystarczyć!

Polska telewizja wyemitowała wiele produkcji. Rodzimy katalog seriali jest całkiem bogaty i zróżnicowany. Możemy oglądać nie tylko komedie, lecz także dramaty czy telenowele. Każdy znajdzie coś dla siebie. Niektóre serie zdobyły jednak większą popularność niż inne. Wspominamy je ciepło do dziś. Ten quiz sprawdzi, jak dobrze je pamiętasz. Nie będzie to proste, ponieważ do dyspozycji jest tylko jeden kadr.

TOP 500 Radia Złote Przeboje. Kliknij tutaj, oddaj głos na ulubioną piosenkę i zgarnij nagrodę!

Seriale, które podbiły serca widzów

Okres PRL był całkiem dobry dla polskiego przemysłu filmowego. Powstało wówczas wiele produkcji, które wpisały się do kanonu. Wśród nich znalazły się również seriale. Tworzono wówczas komedie pokazujące absurdy tamtej epoki. Do czynienia mieliśmy także z dziełami podejmującymi nieco poważniejsze wątki. Z całą pewnością ówcześni widzowie mieli w czym wybierać.

Zobacz także: Quiz. Wyłącznie mistrz rozpozna 10/15 zespołów! Same legendarne przeboje

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Później nie było wcale gorzej. Współczesna telewizja również wyprodukowała sporo seriali, które zyskały dużą sympatię publiczności. Na naszych ekranach królowały komedie czy telenowele. Z zapartym tchem śledziliśmy losy lubianych bohaterów. Wiele produkcji wyryło się nam w pamięci na zawsze. Wciąż są nadal emitowane powtórki. Idealnie pokazuje to, jak bardzo je pokochaliśmy.

Zobacz także: Quiz. Te produkty z PRL-u śnią się po nocach. Zgarniesz choć 50 proc. punktów?

Quiz. Rozpoznaj serial po kadrze z czołówki

Wybraliśmy seriale, które są uwielbiane przez widzów. Każdy charakteryzuje się czołówką, którą wiele osób pozna już po pierwszej sekundzie. Czy uda Ci się rozwiązać quiz i odgadnąć tytuł mając tylko jeden kadr? Powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Co to za serial? "Całkiem nowe lata miodowe" "Miodowe lata" "Ranczo" Nastepne pytanie

Zobacz także: Quiz. Pamiętasz stare reklamy? Jeśli dorastałeś na przełomie wieków, musisz mieć 12/12!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!