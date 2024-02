Quiz. Pamiętasz kultowe telenowele? Za 10/12 bijemy brawo!

Telenowele od wielu lat cieszą się nieprzerwanym zainteresowaniem polskich widzów. Choć chwilowo w telewizji prym wiodą głównie tureckie produkcje, od jakiegoś do czasu do łask wracają również te z Ameryki Południowej i Środkowej. Czy pamiętacie, co oglądaliśmy jeszcze kilka lat temu? Ten quiz oceni twoją znajomość kultowych tytułów!

Quiz. Jak nazywa się ta telenowela?

Telenowela to nazwa gatunku telewizyjnego, wywodzącego się z Ameryki Południowej, a także Środkowej. Pierwsza tego typu produkcja, była wyświetlana w Polsce w 1985 roku. Nosiła tytuł „Niewolnica Isaura” i z miejsca podbiła serca polskich widzów. Następnie rozpoczęła się moda na seriale z Brazylii, Peru, Argentyny, Wenezueli oraz Meksyku.

Jak dobrze znasz te seriale? Sprawdź to!

Czy pamiętasz te słynne produkcje? Sprawdź swoją wiedzę o najpopularniejszych telenowelach. Te seriale podbiły świat! 12/12 to mistrzowski poziom!

Pytanie 1 z 12 Angie Cepeda wcieliła się w tytułową bohaterkę telenoweli "Luz Maria". Jak nazywał się jej serialowy ukochany? Dr Sergio Cosío Ludeña Gustavo Gonzálvez Amador Espósito Nastepne pytanie

