Quiz. Studniówka w PRL. Wiesz, jak wtedy balowano? 9/12 to sukces!

Studniówka to coś, na co czeka się przez całą szkołę średnią. Wydarzenia te w przeszłości różniły się od tych, które znamy dziś. Wiesz, jak wyglądały w okresie PRL? Ten quiz sprawdzi Twoją wiedzę!

Zanim młodzież podejdzie do egzaminu dojrzałości, musi odbyć się studniówka. To tradycja, która jest z nami od wielu, wielu lat. Obecnie często wyglądają niczym wesela. Wszyscy wystrojeni są we wspaniałe kreacje. Na imprezę wynajmuje się sale, a jedzenie przygotowują restauracje czy firmy cateringowe. Kiedyś jednak było nieco inaczej. Jak wyglądały studniówki w czasach PRL?

TOP 500 Radia Złote Przeboje. Kliknij tutaj, oddaj głos na ulubioną piosenkę i zgarnij nagrodę!

Studniówki w PRL był skromniejsze niż teraz

Dla wielu osób PRL jest czasem młodości i pięknych wspomnień. Nostalgicznie spoglądają na minione czasy. We wspomnieniach mają na pewno studniówki. To w końcu niezwykle ważny element na drodze ku podejściu do matury. W przeszłości jednak imprezy te były bardziej skromne. Na próżno szukać ogromnych, hucznych wydarzeń. Mimo to miały one swój niepowtarzalny klimat.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo.

Studniówkowe stoły nie były pełne wyszukanych i bogatych potraw. Nikt nie miał też problemu z wybraniem odpowiedniego stroju. Obowiązywały bowiem standardy, które dotyczyły każdego. Muzyka grana była na żywo lub puszczana z odtwarzacza. Niezmiennie jednak podczas tego typu imprezy tańczono. Był to czas radości i niejako ostatnich chwil beztroski. W końcu za sto dni miała nadejść matura. Z kolei tuż po niej dorosłość.

Zobacz także: Quiz. Ich przeboje nucili wszyscy! Pamiętasz polskie gwiazdy Eurowizji?

Quiz. Pamiętasz, jak wyglądały studniówki w PRL?

Studniówki w PRL różniły się od tych, które znamy dziś. Miały jednak wiele charakterystycznych elementów. Osoby, które żyły w tamtych czasach zapewne świetnie je pamiętają. Dlatego też nie powinny mieć problemu, by rozwiązać ten quiz. Powodzenia!

Zobacz także: Quiz. Pamiętasz filmy Stanisława Barei? 12/14 to obowiązek

Pytanie 1 z 12 Jaki taniec rozpoczynał studniówkę? Polka Polonez Krakowiak Nastepne pytanie

Zobacz także: Quiz. Co to za instrument? Już 7/12 punktów to sukces!

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!