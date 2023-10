Referendum 2023. Frekwencja i wyniki – oficjalne dane PKW

Jak podaje ustawa z dn. 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym, polega ono „na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie albo pytania lub na dokonaniu wyboru między zaproponowanymi wariantami rozwiązań”.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Już są pierwsze oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące Referendum Ogólnokrajowego 2023. Podajemy ile wyniosła frekwencja, a także jakie są wyniki referendum. Głosowanie w referendum odbyło się 15 października 2023 r. między godziną 7:00 a 21:00, jak podaje komisja. Na ten moment (godz. 7:00, 16 października) dostępne są wyniki głosowania z 3122 na 31497 (9,91 proc.) obwodów. Frekwencję również udostępniono z 3122 na 31497 (9,91 proc.) obwodów.

Referendum 2023. Ile wyniosła frekwencja?

Frekwencja na referendum 2023 na ten moment (godz. 7:00, 16 października) jest jedynie częściowa. Z pierwszych oficjalnych danych PKW wynika, że w Referendum Ogólnokrajowym 2023 wzięło udział 43,70 proc. uprawnionych do głosowania. Referendum 2023 nie jest bowiem wiążące. Liczba uprawnionych do głosowania w obwodach, z których spłynęły dane to 2 063 777. Wiadomo też, że ważnych kart było 901 838.

Zobacz także: Wyniki wyborów 2023. Exit poll i oficjalne wyniki. Kto wygrał wybory?

Najniższą frekwencję referendalną odnotowano w województwie opolskim – 35,30 proc. (liczba kart ważnych – 30975, liczba uprawnionych do głosowania 87754), a najwyższą w województwie lubelskim – 56,04 proc. (liczba kart ważnych – 39974, liczba uprawnionych do głosowania – 71362).

Frekwencyjne wyniki referendum za granicą są następujące: częściowa frekwencja w obwodach, z których spłynęły dane – 39,17 proc., liczba kart ważnych w obwodach, z których spłynęły dane – 42 455. Znana jest również liczba uprawnionych do głosowania w obwodach, z których spłynęły dane – 108 384.

Wyniki głosowania na statkach: frekwencja – 41,22 proc., liczba kart ważnych -169, liczba uprawnionych do głosowania – 410.

Zobacz także: Referendum – PYTANIA. Oto wszystkie cztery pytania na referendum 2023

Wyniki referendum 2023. Tak odpowiadali Polacy

Polki, a także Polacy mogli odpowiedzieć na cztery pytania referendalne:

„Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?” „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?” „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?” „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”

Jak wynika z pierwszych, częściowych wyników referendum 2023 na pytanie pierwsze odpowiedź TAK zaznaczyło 3,50 proc. osób, a odpowiedź NIE – 96,50 proc. Na pytanie drugie, odpowiedź TAK zaznaczyło 5,11 proc., a odpowiedź NIE – 94,89 proc. Czyli większość głosujących wybierała model odpowiedzi 4xNIE. W pytaniu trzecim, odpowiedzi rozłożyły się następująco: TAK – 3,92 proc., NIE – 96,08 proc. Na ostatnie, czwarte pytanie, Polki i Polacy także w większości odpowiadali TAK – 3,15 proc., NIE – 96,85 proc.

Szczegółowe dane dotyczące wyników i frekwencji referendum można znaleźć klikając w TEN link.

Zobacz także: To Kozidrak napisała o wyborach. Fani widzą jedno

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!