Roksana Węgiel znów zaskoczyła fanów. Tak brzmi w nowej piosence

Choć ma tylko 18 lat, już teraz robi karierę, o jakiej wiele gwiazd może tylko pomarzyć. Roksana Węgiel należy dziś do najbardziej znanych i lubianych polskich artystek. Piosenkarka zgromadziła wokół siebie wielu młodszych i starszych fanów, którzy z oddaniem śledzą jej karierę. Jak udało jej się tak szybko osiągnąć sukces?

Na scenie zadebiutowała jako jedenastolatka. Dziś Roksana Węgiel zdobyła status gwiazdy

Roksana Węgiel zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w pierwszej edycji „The Voice Kids”. Jej trenerką została Edyta Górniak. To właśnie ona poprowadziła przyszłą gwiazdę wprost do zwycięstwa. Wygrana w programie było jednak dopiero początkiem jej sukcesów. Kilka miesięcy później młoda piosenkarka została bowiem reprezentantką Polski podczas Eurowizji Junior. Piosenką „Anyone I Want to Be” nastolatka wyśpiewała sobie pierwsze miejsce w konkursie.

Młoda piosenkarka podbija rynek

Po wygraniu Eurowizji kariera Roksany Węgiel nabrała jeszcze większego rozpędu. W czerwcu 2019 roku piosenkarka wydała swój pierwszy album studyjny, który szybko osiągnął na rynku sukces. Zaledwie dwa miesiące po premierze krążek pokrył się złotem, a kilka miesięcy później młoda artystka odebrała za niego platynową płytę. Wydawnictwo promowały między innymi takie hity, jak „Żyj”, „Dobrze jest, jak jest” czy „Obiecuję”.

Roksana Węgiel wciąż nie zwalnia tempa. W marcu na sklepowe półki trafił jej drugi album, zatytułowany „13+5”. Podobnie jak debiut piosenkarki, nowy krążek spotkał się z uznaniem zarówno ze trony fanów, jak i krytyków. Płyta zadebiutowała na 6. miejscu polskiej listy sprzedaży OLiS.

Roksana Węgiel i Pawbeats znów łączą siły. Tak brzmi ich wspólna piosenka

Niedawno do sieci trafił nowy utwór, w którym możemy usłyszeć Roksanę Węgiel. Młoda piosenkarka po raz kolejny podjęła się współpracy z Marcinem Pawłowskim – muzykiem i producentem, znanym szerzej pod pseudonimem Pawbeats. Gwiazda zaśpiewała w jednej z najnowszych piosenek artysty, zatytułowanej „Każdej nocy”. Utwór promuje nadchodzący album 33-latka, „Dzienna”.

Nowy kawałek, będący owocem współpracy Pawłowskiego i Węgiel, został nagrany w niecodzienny sposób. Zarówno muzyka, jak i wokal do piosenki, został zrealizowany za jednym podejściem. W podobnym sposób – jednym ujęciem – nagrano także teledysk do utworu.

Jak podoba Wam się wspólna piosenka wokalistki i producenta?

