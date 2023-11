Sekunda i już! Co widzisz na obrazku? Ta iluzja daje do myślenia

Czy jesteś osobą, która ciężko pracuje, aby osiągnąć swe życiowe cele? A może bardziej zależy ci na dobrostanie najbliższych osób? Poniższa iluzja optyczna to prosty test twojej osobowości. Pomoże ci on określić, jak postrzegają cię osoby z bliskiego otoczenia oraz co sprawia ci najwięcej radości.

Pierwsze wrażenie przyniesie nam odpowiedzi na wiele pytań. Co dostrzegasz w pierwszej kolejności?

Co jako pierwsze widzisz na ilustracji? Zaskakująca iluzja optyczna

Intuicja objawia się w postaci nagłego przebłysku myślowego. Zwykle dostrzegamy w nim jakiś obraz, myśl, czy też odpowiedź na frapujące nas pytanie. Ciekawostkę może stanowić fakt, że jest to podświadomy proces, który w najmniejszym stopniu nie podlega naszej kontroli. Ludzki mózg potrafi jedynie przyjmować lub odrzucać podsunięte mu rozwiązania. Sprawdź, czy jesteś kreatywną osobą.

Ta iluzja optyczna jest wyjątkowo zaskakująca. Jak działa nasza percepcja? Najpierw dostrzegamy jedną rzecz, by chwilę później zobaczyć także kolejną. Co ciekawe, człowiek nie jest w stanie dostrzec obu wariantów na raz. Prędkość “przełączania się” pomiędzy nimi ma jednak duże znaczenie. Co widzisz na grafice? Liczy się pierwszy rzut oka!

źródło: @mia_yilin/TikTok

Jaki jest twój typ osobowości? Co ujrzałeś jako pierwsze?

Powyższą łamigłówkę po raz pierwszy udostępniła w mediach społecznościowych specjalistka od iluzji optycznych – Mia Yilin. Kobieta zyskała w sieci olbrzymi rozgłos, dzięki swoim interpretacjom obrazów psychologicznych.

Co jako pierwsze ujrzałeś na powyższej grafice? Zdaniem tiktokerki, pozwoli to określić, czy należysz do grona życzliwych i pomocnych osób. Pozostali uczestnicy zabawy są w jej opinii pracowitymi ludźmi, którzy prawdopodobnie poradzą sobie w życiu.

Jeśli jako pierwsze dostrzegłeś kobietę zbierającą jabłka, oznacza to, że nie brak ci empatii i życzliwości a los najbiedniejszych ma dla ciebie znaczenie. Ludzie podziwiają cię za szczerość, rzetelność i gotowość do niesienia pomocy. Co więcej, jesteś postrzegany jako wyjątkowo odpowiedzialna osoba i potrafisz być świetnym doradcą, z uwagi na życiową mądrość. Potrafisz dotrzymywać tajemnic, co zaskarbiło ci liczne grono przyjaciół.

Jesteś bardzo inteligentny i ludzie często zwracają się do ciebie po rozwiązania czy wskazówki w trudnych sytuacjach – powiedziała Mia.

Jeśli twoją pierwszą obserwacją na obrazku przedstawiającym iluzję była jednak twarz młodej kobiety, kolejny miesiąc będzie dla ciebie wspaniały. Zdaniem Mii, jesteś niezwykle pracowitym człowiekiem, którego podziwia się za jego etykę pracy i umiejętność odnalezienia się w każdej sytuacji. Kobieta uważa, że wkrótce zostaniesz za to nagrodzony. Wciąż uczysz się nowych rzeczy, co sprawia, że zawsze wiesz, co powiedzieć. Co więcej, nie ustajesz w poszukiwaniach sposobów na poprawę swojego życia. Doskonale znasz swoje cele i masz na nie jasny plan. Cechuje cię determinacja, co inspiruje twoich przyjaciół.

Następny miesiąc będzie dla ciebie niesamowity. Masz jasne cele i szalenie ciężko na nie pracujesz, więc najwyższy czas, abyś został nagrodzony – powiedziała tiktokerka.

Tego typu zapowiedzi należy oczywiście traktować z przymrużeniem oka, a iluzję odbierać jako rozrywkę i sposób na ćwiczenie spostrzegawczości.

