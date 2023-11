Sting znów w Polsce! Zagra dwa koncerty [DATA, BILETY]

Legendarny, brytyjski wokalista i instrumentalista – Sting, już wiosną znów pojawi się w Polsce. Fani muzyka zacierają ręce, tym bardziej, że artysta ogłosił aż dwie daty koncertów.

Artysta zagra w naszym kraju aż dwa koncerty

Sting to pseudonim artystyczny urodzonego 2 października 1951 roku Gordona Sumnera. Zawdzięcza go czasom szkolnym, kiedy to grywał z lokalnymi zespołami jazzowymi. W trakcie jednego z występów z grupą Phoenix Jazzmen założył sweter w czarno-żółte pasy. Koledzy z bandu stwierdzili, że wygląda zupełnie jak pszczoła i nadali mu przydomek „Sting” – żądło.

Artysta był latach 70. i 80. liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą basowym w grupie The Police. Odznaczono go niezwykle zaszczytnym tytułem komandora Orderu Imperium Brytyjskiego.

Sting zaśpiewa podczas występów w Polsce swoje najpopularniejsze i największe przeboje, które stworzył w trakcie kariery solowej i współpracy z The Police. Będzie to niesamowite show, podczas którego nie może zabraknąć takich przebojów, jak: „Englishman In New York”, „Shape of My Heart”, „Every Breath You Take”, „Message in a Bottle”, „Fields of Gold”, „Roxanne” i wiele innych kultowych piosenek.

Sting wystąpi w Atlas Arenie w Łodzi i ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie – bilety

Live Nation i The Cherrytree Music Company oficjalnie ogłaszają dwa niesamowite koncerty „My Songs” Stinga. 17-krotny zdobywca nagrody Grammy zagra 6 czerwca 2024 roku w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie, a także 7 czerwca 2024 w Atlas Arenie w Łodzi.

6 czerwca 2024 – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

– ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot 7 czerwca 2024 – Atlas Arena, Łódź

Ogólna sprzedaż biletów ruszy już 24 listopada 2023 roku o godzinie 10:00. Będzie je można kupić na stronie www.livenation.pl.

Warto dodać, że członkowie fanklubu Stinga będą mogli wziąć udział w przedsprzedaży na stronie www.sting.com.

Przedsprzedaż dla klientów, a także osób zainteresowanych ofertą Citi Handlowy startuje w środę, 22 listopada o godzinie 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster także będzie miała miejsce w środę, 22 listopada o godz. 12:00

Więcej informacji na temat trasy, biletów, a także działalności fan clubu można uzyskać na stronie www.sting.com.

źródło: www.sting.com

