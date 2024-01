Te przekąski z ciasta francuskiego to imprezowy hit! Przepis na ślimaczki was zachwyci

Istnieje niezliczona ilość wariacji z i dań z ciastem francuskim. Co więcej, jest wyjątkowo pyszne i można je zakupić niemalże w każdym sklepie. Dziś proponujemy przepis na ślimaczki z ciasta francuskiego, z dodatkiem waszych ulubionych składników!

Przepis na ślimaczki z salami

Przed imprezą, czy to w domu, czy u kogoś mamy dużo rzeczy do zrobienia – strój, makijaż, fryzura… Gdzie w tym wszystkim czas na przygotowanie czegoś do przegryzienia? Jest wyjście – ślimaczki z ciasta francuskiego z salami. Przygotujesz je w zaledwie 10 minut (plus 20 minut na pieczenie), a będą wyglądały efektownie i z pewnością każdemu zasmakują. To wariacja nawet dla tych osób, które nie czują się w kuchni najlepiej, więc śmiało każdy może z niego skorzystać.

Składniki na przekąski z ciasta francuskiego

Aby zrobić tę szybką przekąskę na domówkę, potrzebujesz:

ciasto francuskie

3 łyżki przecieru pomidorowego z dodatkiem odrobiny ulubionego ketchupy

10 plastrów sera gouda

kilkanaście plasterków ulubionego salami

przyprawy: najlepiej włoskie takie jak bazylia czy oregano

warzywa (np. cieniutko posiekana papryka, cukinia lub kapary)

Ślimaczki – jak je przygotować?

Rozwiń ciasto francuskie, a następnie posmaruj je przecierem tak, by brzegi arkusza ciasta pozostały puste. Na przecierze rozłóż równomiernie plasterki sera i salami. Posyp przecier posiekanymi warzywami i przyprawami. Zwiń ciasto w rulon, jak roladę – roluj szerszą część ciasta. Następnie potnij go na kilkanaście plasterków o grubości około 1,5 cm. Tak powstałe plasterki rozłóż na blaszce i piecz je przez około 15-20 minut, w piekarniku nastawionym na 180 stopni.

Jeśli ty lub twoi goście nie jecie mięsa, możesz zrobić także wariację ze szpinakiem i serem feta. Jeśli jesteś łasuchem i wolisz słodkie przekąski – zamień składniki na powidła, dżem lub czekoladę. Smacznego!

Czy lubisz przekąski z ciasta francuskiego? Tak

Nie Zagłosuj

