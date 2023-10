W głowie znanej polskiej aktorki pękł tętniak. Prosi o modlitwę

Aldona Orman jest znana z wielu telewizyjnych i teatralnych kreacji. Największą rozpoznawalność zyskała, wcielając się w postać Barbary Mileckiej w popularnym serialu – „Klan”. To właśnie na jego planie doszło do tragedii. Aktorka zasłabła, a koledzy z obsady natychmiastowo wezwali karetkę. Diagnoza nie pozostawiała złudzeń. W jej głowie pękł tętniak.

Aldona Orman przeszła operację. W jej głowie pękł tętniak

Aldona Orman opublikowała w mediach społecznościowych poruszający wpis, prosto ze szpitalnego łóżka. Artystka oświadczyła, że gdyby nie szybka reakcja przyjaciół i medyków, nie miałaby szans na przeżycie.

16 października zostało mi uratowane życie! Najpierw moja kochana i wspaniała Klanowa Rodzina, szybko wezwała karetkę na plan, gdy częściowo pękł mi tętniak w głowie. W Szpitalu MSWiA po szybkich badaniach okazało się, że mam świeżą krew w głowie – napisała Aldona na swoim Instagramie.

Od operacji aktorki mija już 11 dzień, a jej ból nadal jest rozrywający. Nikt i nic nie jest w stanie go uśmierzyć.

Wybitny lekarz neurochirurg wewnątrznaczyniowy – Michał Zawadzki i Vadim Matsibora operowali pozostałą część tętniaka. Embolizowano go od 1.00 do 6.30 rano. Po 10 dniach dalej ból jest straszny. Jestem bardzo słaba, żadne leki nie potrafią go uśmierzyć – napisała artystka.

Aldona Orman zwróciła się także do swoich fanów. Zaapelowała o modlitwę i dobre słowo. Artystka wierzy, że pomoże jej to przejść przez proces rekonwalescencji. Podkreśliła także, jak ważne jest monitorowanie swojego zdrowia. Tętniak to bowiem wyjątkowo podstępny przeciwnik.

Proszę o modlitwę, jeśli się modlicie i dobrą energię. Kochani, dbajcie o swoje zdrowie – dodała aktorka.

Fani aktorki przesyłają słowa wsparcia

W komentarzach pod postem aktorki natychmiast zaroiło się od pełnych ciepła i wsparcia słów. Jej fani wierzą, że artystka już niebawem poczuje się lepiej i wróci na plan ich ulubionego serialu. Mają nadzieję, że już wkrótce tętniak pozostanie jedynie przykrym wspomnieniem.

Pani Aldono zdrówka z całego serca życzę i przesyłam ogrom pozytywnej energii Dużo zdrówka życzę dla pani. Jest pani wspaniałą aktorką. Nadal chcemy panią oglądać w Klanie. Pozdrawiam serdecznie Aldonka dużo zdrowia! Kochana trzymaj się tam! Czekamy Pani Aldono, wysyłam Pani dobrą energię i wierzę w wyzdrowienie. Dużo miłości ode mnie Kochana Aldonko, bądź silna, wszystko będzie dobrze! Przytulam Cię mocno! Aldonka jesteś silna i tym razem z tego wyjdziesz, wierze w to mocno! Jeszcze więcej siły i zdrowia dla Ciebie Dzień dobry Pani Aldono bardzo zasmucił mnie post z informacją o Pani zdrowotnych problemach, trzymam kciuki za Panią, jest Pani napewno w najlepszych rękach, życzę duuuużo zdrówka Dużo zdrówka Pani Aldonko. Dlaczego spotyka to tak wspaniałych i dobrych ludzi? Chyba nigdy tego nie zrozumiem. Ściskam serdecznie i życzę szybkiego powrotu do zdrówka Bardzo współczuję i będę się modlić – czytamy w komentarzach pod zdjęciem aktorki ze szpitalnego łóżka.

