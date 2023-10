Znajdź motyla na obrazku. Tę zagadkę rozwiążą tylko najlepsi!

Spostrzegawczość może przydać się w wielu codziennych czynnościach. Warto ją ćwiczyć. Jak to zrobić? Najlepiej oczywiście poprzez zabawę! Ta zagadka może pomóc nam rozwinąć tę cechę. Wystarczy odnaleźć motyla. Nie będzie to jednak tak łatwe, jak może się wydawać. Tylko prawdziwi eksperci poradzą sobie od razu. Innym zajmie to trochę więcej czasu.

Gdzie “ukrył się” motyl?

Poniższa zagadka to dzieło węgierskiego artysty – Gergely’ego Dudasa. Ma on na swoim koncie wiele podobnych obrazków. Ten również może stanowić spore wyzwanie. Żeby szybko ją rozwiązać, potrzeba bardzo bystrego oka. Najbardziej spostrzegawcze osoby nie będą potrzebować zbyt dużo czasu.

Na grafice widzimy pole kwiatów słonecznika. Od razu w oczy rzucają się zwierzątka. Możemy dostrzec lisa, borsuka, niedźwiedzia, zająca czy ptaszka. Gdzieś jednak “schował się” motylek. Czy uda ci się rozwiązać zagadkę i go odszukać? Sprawdź, czy Twoja spostrzegawczość stoi na wystarczająco wysokim poziomie.

Podpowiedź: Motyl jest w tym samym kolorze, co płatki kwiatów słonecznika.

Gdzie jest motyl? fot. dudolf.com

Rozwiązanie zagadki

Motyl “ukrył się” na górze po lewej. Nie było to aż tak łatwe, prawda? Wszystko dlatego, że owad na obrazku wygląda bardzo podobnie do płatków kwiatów. Jest też w tym samym kolorze, a to nie ułatwiało sprawy. Czy udało Ci się go znaleźć? Jeśli tak, brawo! Jesteś naprawdę spostrzegawczą osobą. Zapewne żadna zagadka nie stanowi dla Ciebie problemu.

Rozwiązanie zagadki, fot. dudolf.com

Jeśli jednak nie udało Ci się, nie przejmuj się. Możesz częściej sięgać po podobne grafiki. Im więcej ich rozwiążesz, tym lepiej będzie Ci szło! Warto pamiętać, że zmęczenie może mieć wpływ na naszą spostrzegawczość. Takie wyzwania o wiele lepiej pokonuje się, będąc wypoczętym.

Możesz pokazać ten obrazek rodzinie oraz znajomym. Sprawdźcie, komu poszło lepiej. Taka zagadka może stanowić źródło fantastycznej zabawy. Kto wie, być może wśród Was jest prawdziwy mistrz, który rozwiązuje takie zadania w trymiga?

