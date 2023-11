Krystian Ochman z przykrą wieścią. Fani go wspierają

Krystian Ochman prężnie działa w branży muzycznej. Szerszej dał się poznać słuchaczom, zwyciężając 11. edycję “The Voice of Poland”. Następnie otrzymał nagrodę publiczności podczas Festiwalu w Opolu. Sukcesy doprowadziły go do możliwości reprezentowania Polski podczas Eurowizji w 2022 roku. Muzyk może pochwalić się również dwiema nominacjami do Fryderyków.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Krystian Ochman ma smutne wieści

Piosenkarz wydał debiutancki album w 2021 roku. “Ochman” zyskała status złotej płyty, a fani przyjęli ją bardzo ciepło. Znalazły się na niej takie hity jak “Światłocienie”, “Wielkie tytuły” czy “Prometeusz”. Na 2023 rok Krystian Ochman zaplanował premierę drugiego długogrającego krążka.

“Testament” miał ukazać się 10 listopada. Fani nie mogli doczekać się tego dnia. Niestety, piosenkarz musiał przekazać im niezwykle przykrą wiadomość. W mediach społecznościowych poinformował ich, że premiera płyty odbędzie się tydzień później. Krystian Ochman ma jednak nadzieję, że muzyka wynagrodzi im dłuższe oczekiwanie.

Zobacz także: Lanberry w tarapatach? Zarzucają jej plagiat hitu z Eurowizji!

Kochani, niestety ze względu na dość skomplikowaną produkcję oraz dłuższe terminy w tłoczni, musimy przenieść premierę albumu „Testament” o tydzień, czyli na 17.11.2023. Jestem z tego powodu zły jak na poniższym zdjęciu, ale mam nadzieję, że forma wydania płyty oraz muzyka, która na niej się znajdzie, wynagrodzi wam to oczekiwanie. Krążek z dodatkowym CD możecie wciąż zamawiać na stronie – napisał na Facebooku.

Muzyk może liczyć na wsparcie

Krystian Ochman zasmucił fanów tą informacją. Tygodniami wyczekiwali nowego albumu od swojego ulubieńca. Niestety, muszą uzbroić się w cierpliwość jeszcze przez chwilę. Rozumieją jednak decyzję, którą podjął piosenkarz. W komentarzach wyrazili dla niego wsparcie i dali pokaz wyrozumiałości.

Zobacz także: „Taniec z Gwiazdami” nie wróci na antenę? Rinke Rooyens komentuje

“No trudno. Czasami zdarzają się rzeczy, na które nie mamy wpływu, choćbyśmy bardzo chwili go mieć”

“Krystianie, nie zamartwiaj się i nie stresuj się tym, na co nie masz wpływu”

“Spokojnie, poczekamy cierpliwie, warto. Nie jesteśmy źli”

“Rozumiemy i mistrzowi wszystko wybaczymy”

“Nie przejmuj się, jesteś najlepszy. Twoi fani cię nie opuszczą, mamy dużo cierpliwości” – komentują fani piosenkarza.

“Testament” Krystiana Ochmana będzie zawierał 14 piosenek. Część z nich jest już znana, ponieważ ukazały się jako single. Słuchacze mogą liczyć na gościnne występy innych artystów. Ostatecznie premiera płyty odbędzie się 17 listopada. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się uniknąć większych komplikacji.

Zobacz także: „Co to płyta CD”? Nastolatki odkrywają relikty przeszłości

Czekasz na nową płytę Krystiana Ochmana? Tak

Nie Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!