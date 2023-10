Zmiana czasu 2023 z letniego na zimowy. Kiedy i w którą stronę?

Kiedy nastąpi zmiana czasu 2023? Deszczowe chmury leniwie snują się po szarym niebie, a temperatura na dworze jest coraz niższa. Większość migrujących ptaków odleciała już do ciepłych krajów. To znak, że zima zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższy weekend czeka nas powrót do zimowego okresu. Oznacza to, że pośpimy godzinę dłużej!

Kiedy zmiana czasu 2023?

Temat zmiany czasu wciąż jest budzi wśród Polaków spore kontrowersje. Duża część ludzi uważa bowiem, że jest zupełnie zbyteczna. Mimo to Polska nadal pozostaje w gronie niemalże 70 państw, które dwa razy w roku przestawiają wskazówki zegarów. Jesienna zmiana czasu z letniego na zimowy będzie miała miejsce już w najbliższą niedzielę – w nocy z 28 na 29 października.

Zmiana czasu z letniego na zimowy przyniesie ze sobą jednorazowe wydłużenie doby z 24 do 25 godzin. W konsekwencji przejścia na czas zimowy mocniej odczujemy skracające się dni. Przełom nastąpi 22 grudnia, kiedy to dotrze do nas najmniej słońca. Następnie dni ponownie zaczną się stopniowo wydłużać.

Jak przestawiamy zegarki?

Postęp technologiczny znacznie ułatwia nam przejście przez proces zmiany czasu. Danego dnia powinniśmy ręcznie przestawić nasze zegary z godziny 3:00 na 2:00, czyli o godzinę do tyłu. Na szczęście większość naszych elektronicznych przedmiotów zrobi to za nas. Czas w telefonach, smartwatchach, laptopach, tabletach, laptopach i komputerach stacjonarnych cofnie się samoczynnie, bez naszej ingerencji. Podobnie będzie z urządzeniami RTV i AGD, które mają połączenie z siecią.

Co oznacza zmiana cyklu letniego na zimowy?

Oznacza to, że bez obaw możemy położyć się do łóżka i spać o godzinę dłużej! Budzik w telefonie nie zawiedzie i z jego alarm z pewnością włączy się na czas. Warto sprawdzić jednak wcześniej, czy nasze urządzenia posiadają taką funkcję. Niezmiennie będzie trzeba jednak przestawić ręcznie nasze klasyczne zegary.

Co ciekawe, pierwsza zmiana czasu została wprowadzona w Polsce już w okresie międzywojennym. Kolejna miała miejsce w latach 1946-1949 i 1957-1964. Obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. Kolejną ciekawostkę może stanowić fakt, że do 1995 roku przejście z czasu letniego na zimowy następowało miesiąc wcześniej – w ostatnią niedzielę września. Nie nastąpiła jednak żadna modyfikacja jeśli chodzi o przechodzenie na okres letni. Nadal obowiązuje ona w ostatnią niedzielę marca.

