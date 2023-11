Majka Jeżowska rozprawia się z TVP. „To nieprzyzwoite”

Majka Jeżowska podczas swojej ponad 40-letniej kariery muzycznej zasłynęła m.in. przebojami dla dzieci takimi jak „A ja wolę moją mamę” i „Wszystkie dzieci nasze są”. Jednak w mediach często komentuje tematy, które zdecydowanie bardziej dotyczą dorosłych. A przynajmniej od nich zależą.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Piosenkarka wiele razy wyrażała swoją dezaprobatę wobec działań obecnego rządu, a także Telewizji Polskiej. Nie omieszkała tego zrobić również przy okazji ostatniego wywiadu dla serwisu Jastrząb Post.

Zobacz także: Nazywano ją „mistrzynią satyry”. Jaka była Maria Czubaszek?

Gwiazda bez owijania w bawełnę o możliwości występowania w TVP

Majka Jeżowska w przeszłości nie raz pojawiała się w TVP. Jednak od dłuższego czasu woli unikać tej telewizji. Przyznała, że „na ten moment nie ma propozycji” wystąpienia tam i „nie będzie miała jej jeszcze długo”.

Dodała, że sama rozważałaby taką możliwość, tylko w jednym przypadku. – Jeśli będą zmiany, to może tak. Ale myślę, że to jest jeszcze długa sprawa. To jest tak, że jak się zasieje jakieś ziarno, to potem trzeba wyplenić wszystkie chwasty i jest bardzo ciężko – zastrzegła.

Nie tęsknię za TVP. Nie oglądam. Nie wiem, co tam się dzieje. Nie wiem, jakie są programy oprócz tego, że znajomi, którzy tam występują, mi coś przekazują. Nie tęsknię za telewizją. Na razie występuję w innych telewizjach i jest mi dobrze – podkreśliła po chwili wokalistka.

Zobacz także: Burza wokół majątku po Ciechowskim. Rodzinna batalia trwa

Majka Jeżowska oceniła, że zarobki w TVP to „coś nieprzyzwoitego”

Przy okazji Majka Jeżowska wyraziła swoje oburzenie tym, jak wysokie są zarobki pracowników mediów publicznych – szczególnie w obliczu wszystkich kontrowersji wokół TVP.

Nie zaglądam do niczyjego portfela, ale uważam, że jest to nieprzyzwoite, żeby zarabiać takie kwoty (…) za podawanie nieprawdziwych wiadomości, albo za manipulowanie wiadomościami – tłumaczyła.

Zobacz także: Cała prawda o pamiętnym show Mandaryny. „To nigdy nie zostało opublikowane”

Tutaj artystka przywołała też kwestię nieważnego referendum. Wskazała, że część z pieniędzy przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników TVP oraz na organizację referendum można było przeznaczyć na ważne, szczytne cele i „wydać je fajnie”.

Jeśli widzimy cyfry, które zupełnie niepotrzebnie zostały wydane na referendum, ciężkie miliony, które mogłyby pomóc wielu rodzinom, to jest to dla mnie zawsze problem, gdy widzę prośby rodziców, błagających i zbierających na operacje dzieci – powiedziała.

Przy okazji Jeżowska wyznała, że „martwi się o to, co się dzieje w polityce”, ale ucieszyła ją wysoka frekwencja podczas wyborów parlamentarnych.

Myślę, że tak czy owak, trzeba mieć nadzieję i dużą cierpliwość. Żeby cokolwiek się zmieniło, to musimy zacząć od ludzi, od siebie. W co my wierzymy i jakiej rzeczywistości chcemy wokół siebie – podsumowała.

Co sądzisz o opinii Majki Jeżowskiej? Zgadzam się

Nie zgadzam się

Trudno powiedzieć Zagłosuj

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!