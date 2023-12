PIATKA czy PIĄTKA? LemON rozwiewa wątpliwości

24 listopada ukazało się wydawnictwo „PIATKA„. To już piąty album studyjny zespołu LemON, który wylansował miedzy innymi takie przeboje jak „Napraw”, ,,Nice”, ,,Jutro” czy ,,Scarlett”. Po siedmiu latach od emocjonalnego „Tu” Igor Herbut postanowił skomponować odmienny niż dotychczas materiał muzyczny. Płyta prezentuje nie tylko dawkę nowych brzmień, ale także wkracza w rejony pełne emocjonalnych i szczerych zwierzeń. Co ciekawe, w mediach społecznościowych wywiązała się niemała dyskusja dotycząca… poprawnego tytułu płyty.

Igor Herburt ponad dekadę temu stworzył zespół LemON. Dziś już zupełnie w nowym składzie – Piotr Kołacz, Tomasz „Harry” Waldowski, Przemek Świerk i Tomek Świerk – nagrali piąty album studyjny. Lider formacji podczas premierowego wydarzenia promującego najnowsze wydawnictwo rozwiał wszystkie wątpliwości fanów.

Otóż okazuje się, że tytuł odnosi się do liczby pięć. Artysta podzielił się własnymi zagwozdkami związanymi z tytułem. Od samego początku wiedział, że album powinien nawiązywać do numeru krążka, zastanawiał się jednak nad sposobem jego zapisu. Cyfra, cyfra rzymska czy słownie? Ostatecznie zdecydował się na określenie „PIATKA„. Dlaczego?

Podczas rozmowy z Michałem autokorekta przypadkowo zamieniła mi 'ą’ na 'a’. On mówi kocham to! (…) Nie dyskutowałem z tym, ponieważ po łemkowsku piątka – to piatka. Więc niech ten album ma po prostu dwa tytuły – wytłumaczył Igor Herbut w trakcie eventu.