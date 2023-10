Profil zaufany wygasa. Dlaczego? Jak przedłużyć ważność?

Profil zaufany jest powszechnie używany przez Polki i Polaków. Jest to narzędzie elektroniczne, które pozwala na szereg udogodnień w sprawach urzędowych. Dzięki niemu możemy np. potwierdzać swoją tożsamość w internecie, a także podpisywać dokumenty. To środek identyfikacji elektronicznej. Ważne, by zachować dostęp do niego tylko dla siebie i zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Niedawno Polacy otrzymali SMSy z informacją, że profil zaufany wygasa.

Przedłuż jego ważność po zalogowaniu na konto – czytamy w wiadomości.

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!

Jak przedłużyć ważność profilu zaufanego?

Czy profil zaufany wygasa? Odpowiadamy i uspokajamy — SMSy od PZePUAP są prawdziwe. PZ ma określony termin ważności. To normalne, że z czasem wygasa. Od momentu aktywacji, mamy trzy lata na korzystanie z PZ. Po tym czasie traci ważność i trzeba ją przedłużyć. Wyjątkiem był okres pandemii. Wtedy okres był wydłużany automatycznie. Obecnie, wraz z końcem października 2023, profil wielu osób wygaśnie.

Zobacz także: To mówi osoba toksyczna. Czy masz z nią do czynienia?

Przedłużenie profilu zaufanego jest bardzo proste. Wystarczy zalogować się na stronę pz.gov.pl. Następnie logujemy się klikając „zaloguj” w prawym górnym rogu. Można to zrobić przez konto w banku lub wpisując login i hasło ustalone wcześniej.

Strona logowania do PZ, źródło: GOV.pl

Następnie wybieramy niebieską strzałkę obok naszych danych – imienia i nazwiska. Wyświetli się lista, na której klikamy „profil zaufany”. Później wybieramy po kolei:

szczegóły profilu,

przedłuż ważność lub zmień dane,

dalej.

Po tym kroku na ekranie pojawią się nasze dane. Możemy je zmienić lub zostawić bez zmian. Aby przedłużyć ważność profilu zaufanego, system poprosi nas o podanie dwóch kodów autoryzacyjnych. Jeden otrzymamy w wiadomości e-mail, drugi w SMSie. Później wystarczy przedłużyć PZ logując się np. przez stronę banku. System krok po kroku pokaże nam kolejne kroki wymagane do wykonania tej czynności.

Zobacz także: Zaatakowały Francję, teraz dotrą do Polski? Plaga straszliwych owadów

Od teraz dzięki PZ zalogujesz się do systemów informatycznych administracji publicznej, takich jak: Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Internetowe Konto Pacjenta (IKP), e-Urząd Skarbowy itd.

PZ ma wiele funkcji, Źródło: GOV.pl

Kliknij tutaj i słuchaj naszego radia na żywo bez żadnych opłat na zloteprzeboje.pl!