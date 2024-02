Quiz. Tylko ekspert zgarnie 9/12! Pamiętasz największe przeboje lat 80.?

Każdego roku powstają olbrzymie liczby nowych piosenek. Artyści starają się jak najbardziej trafić w gust słuchaczy. Wielu z nich sięga po inspiracje do muzyki z przeszłości. Na przykład do lat 80. Był to świetny czas dla polskich słuchaczy. W rozgłośniach grały przeboje, do których chętnie wracamy po latach. Czy jesteś jednak w stanie rozpoznać, kto je śpiewał? Ten quiz to sprawdzi!

Polska muzyka lat 80. wciąż zachwyca

Muzyka od zawsze pełniła wiele funkcji. W głównej mierze była rozrywką. Pozwalała oderwać się od szarości dnia codziennego. Może też motywować do walki czy dotykać naszej wrażliwości. Nie inaczej było w latach 80. Na dyskotekach i prywatkach rozbrzmiewały wielkie przeboje ówczesnych gwiazd. Polacy tańczyli do piosenek Bajmu, Lombardu czy 2 plus 1.

Z tamtego okresu wywodzi się masa dobrej muzyki. Nic dziwnego, że starsi wspominają ją z nostalgią. Młodsi natomiast odkrywają je na nowo. Brzmienia przebojów z lat 80. śmiało można nazwać wyjątkowymi. Artyści z tamtych lat wciąż potrafią zachwycić i poruszyć nasze serca. Z kolei słuchacze nadal kochają się przy nich bawić.

Quiz. Pamiętasz, kto śpiewał te piosenki z lat 80.?

Jak dobrze pamiętasz muzykę lat 80.? Czy uda Ci się rozpoznać kto śpiewał te hity na podstawie fragmentów ich tekstów? Wiele z tych przebojów nadal możemy usłyszeć w radiu. Spróbuj zdobyć jak najwięcej punktów, powodzenia!

Pytanie 1 z 12 Kto śpiewał: "Nasza karawana w piach się wciska / Tonie w niej jak stutonowa / łódź Nasz kapelmistrz patrzy na nas z bliska / Brudne włosy stoją mu jak drut"? Bajm Budka Suflera Maryla Rodowicz Nastepne pytanie

